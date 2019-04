El PP denuncia que El Puerto no será sede de la Liga Nacional de Fútbol Playa

El concejal del Partido Popular, José Ignacio González, denuncia que El Puerto pierde este año la Sede de la Liga Nacional de fútbol playa después de que la organización y la Federación de Fútbol hayan estado esperando varios meses la respuesta de la concejala de Deportes, Ana María Arias. González acusa a la edil de tener "una falta de conocimiento de la burocracia alarmante, sin atender las peticiones de las partes implicadas que les urgían una contestación. Una importante competición deportiva que mueve a miles de personas y que será difícil de recuperar para nuestra ciudad después de la nefasta gestión de la concejala, única culpable", afirma.

Para el PP "el perjuicio para la ciudad y para los cerca de 150 deportistas, más cuerpos técnicos, familiares y los numerosos aficionados, será difícil de reparar. Algunos equipos ya tenían reservas de hoteles y viajes programados que ahora deben cambiar, con la pérdida económica que conlleva para éstos, a otra población".

Añade además González que "para El Puerto el daño será económico, turístico y de imagen. Los comercios de Valdelagrana pierden una fuente importante de ingresos una vez conseguido se celebrase en temporada no estival, como habían solicitado para aumentar el periodo de negocio celebrándose esta edición en mayo. Los bares, restaurantes, hoteles, heladerías, etcétera se enfrentan, por tanto, a la perdida de miles de clientes que atrae esta competición deportiva. Además, nuestra ciudad y sus playas no serán protagonistas en televisión tras el acuerdo conseguido con el canal Teledeporte para retransmitir algunos partidos. Una magnífica promoción turística y gratuita de El Puerto, siendo referencia nacional durante unos días de un excelente entorno natural y deportivo, siendo reclamo turístico", insiste.

"El Partido Popular ya adelantó que Ana María Arias volvería a dañar el deporte portuense, no han pasado ni 15 días y lo ha cumplido con creces, añadiendo esta vez deterioro al turismo e imagen de nuestra ciudad. No se puede permitir esta dejadez y falta de compromiso que mantiene la concejala de Deportes y desde hoy mismo exigimos, ya que su arrogancia no le permite presentar la dimisión, la sustitución de la responsable de Deportes. Difícilmente otra persona puede hacerlo tan mal en este escaso mes que queda de legislatura. El Puerto necesita gestores comprometidos y preparados, debemos ser una ciudad de excelencia, no de paellas y verbenas en las plazas", concluye el edil popular.