El PP exige a Bueno que pida disculpas y rectifique sus declaraciones

La polémica continúa en relación al Consejo Local del Comercio. En esta ocasión le toca dar la replica al Partido Popular (PP), quien ha contestado al concejal José Luis Bueno tras las declaraciones que realizó a Diario de Cádiz, donde achacó la ausencia del PP en esta reunión (donde se creó dicho organismo) a que no recibieron la convocatoria "por haber cambiado de correo electrónico".

"Todas las áreas del Ayuntamiento de El Puerto saben que el PP sigue teniendo la oficina de su grupo municipalen el mismo sitio que siempre y el correo electrónico por el que se pueden comunicar con el Grupo Popular es el mismo de siempre, sin haber cambiado ni un solo ápice la manera de comunicación desde que empezó la legislatura", ha explicado contundentemente a través de un comunicado Javier Bello, secretario general del partido. "El señor Bueno Pinto ha demostrado con sus declaraciones en prensa su intencionalidad de no convocar al Grupo Municipal mayoritario en la corporación al último Consejo Municipal de Comercio, porque sus mentiras no se las cree ni él mismo".

Esta respuesta no es más que otro capítulo que se añade a esta historia que comenzó el pasado jueves 4 de octubre cuando algunos asistentes a dicho encuentro, como es el caso de Acodema, decidieron levantarse de la mesa al descubrir que Revive El Puerto, la plataforma local que aglutina a gran cantidad de comerciantes portuenses, no estaba tampoco convocada a dicho encuentro. "La ciudad no merece a unos dirigentes de la talla de De la Encina o de Bueno, que desprecian a comerciantes que cada día luchan por conseguir que sus negocios no se vayan a pique y que además mienten de manera compulsiva para intentar ocultar su inoperancia a la hora de gestionar las cuestiones importantes para el desarrollo de la ciudad", recalca Bello quien ha pedido al Bueno que rectifique sus declaraciones, o que directamente pida disculpas ante esta mentira.