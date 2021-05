El PP portuense acusa a la izquierda de querer "esconderse tras las pancartas"

Tras anunciar Unión Portuense y Adelante El Puerto la retirada de sus mociones del pleno municipal de este miércoles, como medida de protesta ante el equipo de gobierno, el Partido Popular de El Puerto ha emitido una nota de prensa en la que arremete contra "la izquierda en bloque", acusándoles de querer "desgastar la imagen al actual gobierno municipal de PP y Cs, cuya capacidad de gestión es evidente y demostrada con hechos plausibles".

En una nota de prensa de cinco páginas los populares portuenses consideran que "es mucho más sencillo ponerse de perfil y esconderse detrás de las pancartas de los portuenses que con razón demandan soluciones a sus problemas que asumir ante la ciudadanía, en la que ahora buscan aliados, todo el trabajo que dejaron sin hacer, los contratos que dejaron de tramitar, sin previsión alguna, sabiendo que la fecha de finalización llegaba y que son la respuesta a la actual situación que ahora utilizan como arma arrojadiza: falta de pantalones en la Policía Local cuyo modelo de contrato cambiaron y no gestionaron; la falta de un contrato de mantenimiento urbano que ahora bloquean permitiendo que El Puerto siga deteriorándose; la pérdida de personal en el Ayuntamiento que dejaron sin contratación alguna; los retrasos en los equipamientos como la pista de atletismo; el parking de Pozos Dulces que los lleva a ganar unas elecciones negando su construcción y que dejan paralizado cuatro años enteros, espantando a sus inversores privados para que otros vengamos a resolverlo; las subvenciones municipales de los colectivos desde el año 2016 que no fueron capaces de poner en orden y que ahora reclaman; o la orden de cierre de la guardería desde el año 2017 que omiten como si no fuera cosa suya; y así, suma y sigue en una larga lista de actuaciones en las que resultaba mucho más sencillo dejar pasar que ya vendrán otros que trabajen".

En cuanto a las mociones del grupo mixto, desde el PP se preguntan "por qué utiliza las mociones populistas como mera declaración de ideas, ocurrencias, sentimientos o plasmando contenido meramente político, respecto a problemas que consideran importantes para la ciudad, sin proponer verdaderamente soluciones viables acordes a los problemas de la ciudadanía portuense".

Los populares piden a los portavoces de los demás partidos -de momento Vox y PSOE siguen adelante con sus mociones al pleno- "sensatez y que remen para sacar El Puerto adelante, contribuyendo a coger velocidad en un nuevo rumbo, que ya la ciudadanía reconoce en cada pequeño logro, avance o gestión que beneficia a El Puerto. Que abandonen la política de salón, populista, de cortina de humo, de pancarta prestada, porque la máxima preocupación es superar la crisis social y económica a marchas forzadas, con propuestas reales que aporten soluciones, no un espectáculo político que la ciudadanía portuense ni entiende ni comparte".