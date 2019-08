La Oficina de Intermediación sobre Desahucios sigue cerrada por el impago de la subvención municipal

La Oficina de Intermediación sobre Desahucios permanece cerrada desde el mes de abril por los atrasos en el pago de la subvención anual por parte del gobierno de PSOE e IU y, en la actualidad, por la falta de la última gestión del nuevo gobierno de PP y Cs.

"En el mes de mayo el anterior alcalde, David de la Encina, firmó la concesión de la subvención para que por fin se hicieran los trámites para abonarla. Con el cambio de gobierno la Oficina aún sigue a la espera de recibir ese pago a falta de una última firma de orden de pago del nuevo alcalde, Germán Beardo o el concejal de Economía, Javier Bello", señalan desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

La Oficina de Intermediación sobre Desahucios se mantiene así paralizada y con deudas a la Seguridad Social y a sus dos trabajadoras, que desde el 31 de diciembre del pasado año no cobran sueldo, habiendo trabajado. Desde la PAH, que gestiona este proyecto, no entienden cómo un servicio público que ha atendido casi a 800 familias y que ha paralizado cientos de desahucios en estos años se puede encontrar en este abandono por parte del Ayuntamiento. "Un servicio que tenía a disposición de la ciudadanía portuense una abogada y una trabajadora social para asesorar de forma personalizada e intervenir en los problemas de vivienda con bancos, alquileres, infraviviendas, cláusulas abusivas, etc", recuerdan.

Desde Tesorería han comunicado a la entidad que solo falta la firma del alcalde o el concejal para hacer efectivo el pago, pero esa pequeña gestión no llega. En estos meses son muchas las personas que han acudido con problemas de vivienda a Bienestar Social a preguntar por la Oficina, mientras esta permanece cerrada para no acumular más deudas con la Seguridad Social y porque la situación es ya totalmente insostenible. "Mientras tanto los desahucios van aumentando en una ciudad que tiene un grave problema social con la vivienda", lamentan.