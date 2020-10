La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de El Puerto

El sorteo de la ONCE del lunes ha repartido parte de su fortuna en El Puerto, donde Héctor Raúl Ferrer vendió diez cupones premiados con 35.000 euros en la localidad gaditana repartiendo así 350.000 euros.

Ferrer, que es vendedor de la ONCE desde 2012, vendió siete cupones premiados en el barrio de El Tejar, donde repartió 145.000 euros por la mañana y otros 105.000 euros, con otros tres cupones en el Carrefour por la tarde. “Tengo buena memoria y me conozco a todos los clientes de hace ocho años”, explica esta mañana. “No dormí en toda la noche de la emoción”, reconoce. Ferrer repartió el mismo premio, otros 350.000 euros, al cuarto mes de comenzar a trabajar como vendedor de la ONCE en El Puerto, 315.000 euros en 2013 y 175.000 euros en 2017, en esa ocasión con un sorteo del Cuponazo. “Debo de tener una manita de Dios que me ayude”, dice orgulloso con un tono argentino que no ha perdido desde que llegó a España en 2002.

“Estoy muy contento porque hay mucha gente que lo necesita y es una alegría para todos, un poco emocionado”, añade. Héctor Raúl asegura que la venta de los productos de juego de la ONCE no se ha resentido por la situación que provoca la pandemia. “Yo es que tengo alma de vendedor desde que tenía cinco años, siempre he hecho lo mismo, vendía con mi padre y ahora vendo con la ONCE, que estoy contentísimo. Y me gusta. Yo soy de ir a los bares, cara a cara, no espero que vengan a mí”, subraya. Y asegura que la mascarilla no está resultando ninguna barrera en su comunicación con los clientes. “Las de la ONCE son las mejores porque puedes respirar y hablar sin problemas”, matiza.

El sorteo de este lunes, que estaba dedicado a La Velá, la fiesta tradicional de la de Don Benito (Badajoz), ha repartido más de 1,3 millones de euros en premios mayores entre las comunidades autónomas de Cataluña, Extremadura y País Vasco.

La ONCE ha puesto ya a la venta su sorteo del 11/11 de la ONCE, que se celebrará el próximo 11 de noviembre, y que ofrece un premio de once millones de euros y once premios de un millón de euros.