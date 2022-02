La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de El Puerto

El Sorteo de la ONCE celebrado este martes ha repartido 350.000 euros en El Puerto, donde Dolores Ceballos ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el Centro Comercial El Paseo de la localidad gaditana.

Ceballos, que es afiliada a la ONCE y vendedora desde 2019, tiene su punto de venta ubicado en la línea de caja de Carrefour, dentro del Centro Comercial El Paseo. “Qué alegría por Dios, tengo los bellos de punta, qué ilusión tan grande”, decía emocionada en las primeras horas de venta de hoy. “Lo he visto esta mañana en el Telediario: “¡Que yo lo he dado! ¡Que yo lo he dado! Y me alegro mucho -añade- porque yo vendo para que toque, y se lo he dado a gente humilde que compra cuponcito a cuponcito”.

El cupón del sorteo de la ONCE del 15 de febrero estaba dedicado al 75 aniversario de Unicef y ha dejado el mismo premio, otros 350.000 euros, en la localidad cordobesa de Doña Mencía, por lo que ha repartido 700.000 euros entre las provincias de Cádiz y Córdoba. El resto de premios del sorteo de este martes han tenido como destino Navarra, Murcia y la Comunidad Valenciana.