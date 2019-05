Nuevos problemas con el pliego de Salvamento y Socorrismo de Playas

El buen tiempo y el calor ya van llegando. Las playas comienzan a llenarse de portuenses y visitantes y, en medio de todo este jaleo, parece que aún no ha entrado en vigor el pliego de Salvamento y Socorrismo de Playas.

Así lo aseguran desde la unión local de Comisiones Obreras (CC.OO). En concreto, y para ser más específicos, desde el sindicato han confirmado que este documento "que ya tenía que haber sido aprobado en concurso, aún no está ni terminado". "A día de hoy, el pliego de Salvamento y Socorrismo de Playas no sólo no ha salido, si no que el representante de los trabajadores a duras penas puede contactar con Ángel González para que le confirme en que situación se encuentra el mismo", han asegurado en una nota de prensa.

No obstante, a esta queja se le une también otra reclamación -con su consiguiente descontento-, ya que parece ser que en principio tampoco se va a anexar a dicho documento el acuerdo al que llegaron Ebone (la empresa adjudicataria) y los trabajadores en septiembre del año pasado y donde se acordó un complemento de actividad para los trabajadores de 40 euros mensuales. "Este acuerdo fue registrado en la Conserjería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se elaboró con el conocimiento y consentimiento de Ángel González (concejal encargado del área) y de Antonio Fernández (concejal de Economía en aquel momento); además de contar con un estudio de coste del Área de Fomento dando el visto bueno", aseguran desde el sindicato. "A día de hoy nos informan que el compromiso adquirido por este concejal de anexionar el citado acuerdo no se llevara a cabo, pues no es capaz de dar la orden adecuada para incluirlo en el pliego, dando lugar a que los trabajadores tengan que denunciar dicha situación en Magistratura de Trabajo".

"Una vez más nos toca denunciar la pasividad con la que se está llevando la gestión de la elaboración de los pliegos en este Ayuntamiento, y la ineficacia del político para garantizar los derechos laborales de los trabajadores", concluyen desde el sindicato.