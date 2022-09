Nuevos conciertos en la sala Milwaukee de El Puerto dentro del ciclo 'Rock Action Sur'

El ciclo Rock Action Sur vuelve el viernes 23 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el marco que ofrece la Sala Milwaukee de El Puerto de Santa María, con un doble cartel de fantasía, con las bandas Oh! Gunquit (London, UK) y Angustias (Granada, Andalucía) más una fascinante pinchada de DJ Cherni.

Oh! Gunquit (https://ohgunquit.bandcamp.com/) es un grupo de cinco músicos afincados en Londres y con una sólida carrera europea, que mezclan en su coctelera particular a The Cramps con The B-52's para servir su estimulante Trash Rock'n'Roll.

Por su parte, Angustias (https://angustias.bandcamp.com/) es un trío granadino que aúna bagaje, personalidad y frescura. Punk Rock oscuro o Post-Punk con destellos luminosos.

Para cerrar la velada, DJ Cherni es un veterano pinchadiscos que sabe cómo poner una sala patas arriba. Él se encargará de colocar la guinda a tan psicotrónico pastel.

Además, lo recaudado en taquilla y con el merchandising oficial RAS irá destinado íntegramente a organizar nuevos eventos.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla de la sala Milwaukee, con tickets a 12 euros, con la consumición mínima incluida.