Nuevo cierre de instalaciones deportivas en El Puerto por la falta de personal

El PSOE de El Puerto ha denunciado que este próximo fin de semana el pabellón Ramón Velázquez de nuevo permanecerá cerrado debido a la falta de personal para atenderlo, y no por falta de actividad como se ha indicado desde la Concejalía de Deportes.

La edil socialista Mónica Jiménez ha explicado que “según hemos podido conocer por parte de los propios trabajadores de las instalaciones deportivas, los contratos de refuerzo Covid pagados por la Diputación Provincial han llegado a su fin, y como ya advertimos en su momento, y dada la incompetencia de Germán Beardo y su equipo, las instalaciones cierran y los deportistas y clubes son de nuevo los paganos de la nula gestión de PP y Cs”.

Jiménez añade que "además de ser un nuevo incumplimiento de lo prometido por parte del alcalde, en esta ocasión se ha dado una situación cuando menos, indignante, pues no se está informando con veracidad sobre lo que ha sucedido. Desde Deportes se informa que el cierre del pabellón es por falta de actividad, cuando no es así. La realidad es que la aplicación para la reserva de las pistas ha sido capada impidiendo las reservas para justificar el cierre en que no hay actividad, cuando lo cierto es que no hay personal suficiente para atender las instalaciones”.

A la finalización de los contratos Covid de la Diputación se suma que hay un operario de baja sin haber sido sustituido, "cuando además la plantilla ya se encontraba mermada por la incapacidad de PP y Cs para dar respuesta a esta situación, a pesar de que desde el PSOE se le ha requerido reiteradamente. Además sigue siendo habitual que el usuario tenga que preparar personalmente las instalaciones para la práctica deportiva de su disciplina, al no haber personal suficiente para ello”, denuncia la edil del PSOE.

La concejala asegura que “esto no es más que la evidencia del caos y el fraude que suponen Germán Beardo y equipo de preparados, que no son capaces de aportar ninguna solución a pesar de que las prometieron todas”.