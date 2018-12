Nueva campaña para fomentar la compra de juguetes no sexistas

Por tercer año consecutivo la Concejalía de Igualdad lanza durante las fiestas navideñas la campaña de información y concienciación social ‘Jugando en libertad crecemos en igualdad’, una iniciativa a la que este año se suma también la concejalía de Comercio y que llegará a tiendas y establecimientos de las barriadas portuenses además de a los centros escolares para involucrar también, como en ediciones anteriores, a toda la comunidad educativa.

Durante la presentación de la campaña, que tuvo lugar esta semana lugar en la juguetería CriArte, la concejala de Igualdad y Participación Ciudadana, Matilde Roselló, fue tajante sobre “la importancia de tener en las calles y en los colegios esta campaña”. Y es que a juicio de la responsable municipal “nos jugamos el futuro de nuestra infancia”.

Roselló incidió en “la necesidad de tomar conciencia a la hora de comprar juguetes para no reproducir los roles de género desde la infancia y dejar que nuestros menores aprenden en igualdad de condiciones y en total libertad para evitar la cosificación de la mujer en determinadas profesiones y garantizar una crianza en valores ahora más que nunca muy necesaria”.

La campaña llegará a comercios y centros educativos y también será visible a pie de calle a través de distinta cartelería en las marquesinas de las paradas de autobuses y en los propios vehículos del transporte público urbano.

Por su parte el concejal de Comercio, José Luis Bueno, felicitó a CriArte “por la apuesta valiente que ha hecho a la hora de poner en marcha y abrir al público una tienda de juegos y juguetes que rompen con los estereotipos y ayuda a no perpetuar los roles de género, contribuyendo así a que los niños y las niñas puedan desarrollarse en función a sus gustos, capacidades e inquietudes y no a los roles que marca el patriarcado”. Para Bueno “CriArte es un ejemplo de comercio de proximidad que apuesta por ofrecer algo diferente y muy necesario, sin duda un plus de calidad de la oferta comercial en jugueterías”.

Irene Feria, psicopedagoga y propietaria de la tienda CriArte, recuerda que “con este espíritu abrimos la tienda. Ante una demanda real por la falta de oferta que existía en esta materia decidimos aunar inquietudes para poner en marcha esta juguetería que se aleja de lo tradicional y sobre todo del sexismo que acostumbramos a observar en los juguetes”. Desde CriArte hacen una valoración muy positiva de la campaña institucional puesta en marcha por el Ayuntamiento y apuntan que “CriArte ha tenido una muy buena acogida y cada vez son más los padres y las madres que vienen buscando una alternativa más igualitaria y respetuosa desde el juego y el aprendizaje”.