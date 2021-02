Miembros de la comisión Covid piden el cese de Curro Martínez como presidente

Los portavoces municipales Ángel Mª González (PSOE), Alejandro Gutiérrez (Adelante El Puerto) y Javier Botella (Unión Portuense) han reclamado el cese de Curro Martínez (Cs) como presidente de la Comisión Covid. Los portavoces consideran que este órgano necesita un cambio urgente y una verdadera apuesta por parte del gobierno municipal para que sea efectiva.

Los tres grupos coinciden en que “la presidencia de este órgano debe ser ejercida por alguien a quien el resto del equipo de gobierno tome en serio, y mucho nos tememos que, en el caso de Curro Martínez, esto no es así”, han indicado los portavoces quienes, aunque reconocen el esfuerzo del concejal de Ciudadanos, añaden que “a la vista de los meses de trayectoria de esta comisión, es evidente que Martínez no es el presidente que la comisión necesita”.

Como recuerdan “esta comisión fue creada para establecer encuentros periódicos, donde se aportase toda la información sobre la situación general de los contagios, y la valoración y análisis de las diferentes medidas que haya que ir tomando a nivel local. Sin embargo, tras meses de reuniones semanales tenemos que lamentar su falta de efectividad”.

Desde PSOE, Adelante y UP subrayan que "ni siquiera el propio alcalde, Germán Beardo, asiste a las reuniones. Algunas de las convocatorias se han visto suspendidas para priorizar otras; hay concejales del gobierno con gestión directa sobre la pandemia que no asisten a pesar de haber sido convocados y no se traslada la información municipal oportuna y las medidas que se proponen no son ejecutadas. A lo máximo que se llega por parte del gobierno es a leer los datos que les llegan de otras administraciones".

Como recuerdan estos portavoces "nos encontramos en una situación especialmente grave, con una pandemia sanitaria cuya lucha debe ser la prioridad de cualquier administración y entendemos que desde el ámbito municipal se puede hacer mucho para ayudar a las personas más afectadas de nuestra ciudad por las consecuencias de la pandemia, que está siendo un verdadero problema para muchísimas familias”.

Por ello, entienden que "el alcalde debe tomarse en serio esta comisión y relevar a Curro Martínez como presidente, dado que en el seno del gobierno local no parece que sea el concejal con peso que debería ser en tanto en cuanto es el primer teniente de alcalde y socio de Beardo", concluyen.

Hace unos días también el portavoz de Vox, Juan Carlos Sanz, se hacía eco de esta falta de efectividad de la comisión.