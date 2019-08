La Bajamar acogió ayer por la noche la vigésimo sexta edición de la Gran Coquiná, uno de los eventos más típicos del verano portuense, organizado por la peña La Mezquita, donde Carnaval y Flamenco se dan la mano.

En esta ocasión el ambiente fue bastante bueno y numeroso público se acercó a disfrutar de las actuaciones que había programadas para la noche. A la misma vez, desde la barra, se pudo disfrutar de una degustación gratuita de coquinas (de las que se repartieron 80 kilos).

Al final, aproximadamente a las 00:00 horas, le tocó el turno a Pedrito García y a su familia, quienes recibían un homenaje por parte de la peña. La placa fue entregada por José Manuel Leiva y la concejala socialista Ana María Arias, quien hoy por la mañana ha felicitado a la peña por su trabajo.

No obstante, esta fiesta tampoco está exenta de polémica ya que lamenta "que nadie del actual Equipo de Gobierno estuviera en la entrega de reconocimientos, ni el actual concejal de fiestas David Calleja ni nadie del PP, demostrando que no están a la altura". " El carnaval y el flamenco son señas de identidad de nuestra tierra, al igual que otros sectores y no debe de hacerse distinción alguna. Ya vimos como las academias de baile sufrieron esa desatención del concejal en el pasado evento celebrado en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca, donde los niños junto con sus familiares tuvieron que sufrir la falta de luz en algunas zonas del edificio, sin aire acondicionado y sin detalle a los participantes de dichas académicas de un diploma como mínimo".