Marina Peris considera "deleznables" las críticas lanzadas desde un sindicato minoritario de la Policía Local

La edil de Seguridad, Marina Peris, ha salido al paso, a través de un comunicado, de las críticas lanzadas ayer por el sindicato de mandos policiales SPPME.

En primer lugar la concejala agradece públicamente "el excepcional trabajo que los agentes de Policía Local, en su gran mayoría, están realizando desde que se inició el Estado de Alarma, en cooperación y coordinación directa con la Policía Nacional y bajo las instrucciones del mando único a través del Ministerio del Interior, que dicta expresamente que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza".

Peris señala que "así se ha hecho y se ha puesto de relieve en todas las Comisiones de Seguridad que se han venido celebrado de forma regular desde la puesta en marcha del dispositivo extraordinario de vigilancia, protección y control".

Según Marina Peris, "para algunos agentes de la Policía Local, los menos ya que suponen una proporción ridícula dentro del organigrama policial, esta nueva fórmula de trabajo coordinado con los agentes de la Policía Nacional y bajo las órdenes y supervisión de un órgano superior no sea de su agrado, ya que están acostumbrados a imponer sus métodos, que no entraré a evaluar públicamente, pero que ellos conocen perfectamente porque así se lo he trasladado en distintas ocasiones".

Para Peris “utilizar los medios de comunicación para tratar de cubrirse las espaldas, cuando desde el equipo de Gobierno se está actuando de un modo transparente y contundente, pero a nivel interno para poner orden, resulta deleznable, sobre todo teniendo en cuenta que sus propios compañeros conocen perfectamente la situación y así lo han comunicado internamente en distintas ocasiones. Compañeros, que son la gran mayoría de los agentes y a los que agradezco y reconozco a diario su esfuerzo y dedicación, superando en muchas ocasiones lo que se espera de su profesión que no han titubeado ni un instante por dedicarse en cuerpo y alma a velar por la protección, bienestar y la seguridad de la ciudad; conociendo el riesgo que supone estar en primera línea de batalla a diario".

La edil añade que "desde el equipo de Gobierno se ha priorizado en todo momento que todos los agentes recibieran los equipos de protección individual para que pudieran realizar su trabajo en las mejores condiciones y con las mayores garantías. Sé perfectamente que lo único que los compañeros de ese grupo minoritario que conforma el sindicato SPMME, y que representa a tres agentes, ha solicitado a sus superiores es que los EPIs se distribuyeran de un modo equitativo y correcto, cuestión en la que se ha tenido que intervenir después de varias irregularidades detectadas y que, por supuesto, tendrán sus consecuencias, así como otros hechos irregulares que también están siendo evaluados, pero que obviamente se resuelven donde hay que hacerlo y no a través de un comunicado a la prensa".

Igualmente, destaca la concejala que en la Policía Local existe otro sindicato "que es el que representa a la mayoría de los profesionales del Cuerpo y que aún conociendo de primera mano todos estos hechos, se han centrado en trabajar a destajo para que El Puerto se defienda con todas las herramientas que tiene a su alcance, anteponiendo el bienestar y la seguridad de los portuenses a la suya propia y a la de sus familiares. De hecho, llama poderosamente la atención que el sindicato SPMME no tenga, ni haya tenido nunca la representación en Junta de Personal, ni representen a la plantilla de Policía Local. Igual de curioso es el hecho de que el portavoz de dicho sindicato sea el segundo Jefe de la Policía".

Marina Peris anuncia que continuará trabajando "sin escatimar esfuerzos para proteger a todo el equipo de agentes que se han dedicado únicamente a trabajar por la ciudad y que han demostrado su valía y profesionalidad todos y cada uno de los días desde que El Puerto está confinando, cuyo éxito se refleja directamente en que El Puerto sea la mayor ciudad de Andalucía con menor tasa de fallecimientos de coronavirus por habitante".

El Grupo de Intervención Social (GIS) no se ha disuelto)

En otro orden de asuntos, Marina Peris quiere dejar claro que el GIS (Grupo de Intervención Social) que en un principio se asignó a dos agentes, muy afines a este sindicato minoritario, "no es que se haya disuelto, sino que se ha encomendado que el trabajo para atender y poder dar respuesta a distintas situaciones delicadas que se han agravado con el paso de los días de confinamiento en la ciudad se realice por parte de todos los agentes en los distintos turnos, ya que todos están capacitados para desarrollar esta labor".

Por último, la edil de Policía Local agradece al Comisario de Policía Nacional, Gonzalo Bellver, y a todos los agentes que están bajo su mando, "su ayuda constante en la coordinación del dispositivo extraordinario de la ciudad, así como su comunicación directa y a diario".