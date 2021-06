María Eugenia Lara denuncia el abandono de la Fundación Alberti por el gobierno local

El PSOE local ha denunciado "la situación de abandono en la que se encuentra la Fundación Rafael Alberti, a pesar de los anuncios y promesas que han hecho tanto el alcalde Germán Beardo como la concejala de Cultura, Lola Campos; quienes están permitiendo que el trabajador de la Fundación lleve dos años sin cobrar su sueldo".

Así lo ha denunciado la concejala socialista Mª. Eugenia Lara, quien ha informado que el PSOE ha elevado al pleno de la próxima semana una pregunta sobre esta cuestión. Como explica la edil “nos consta el buen trabajo y la dedicación de Enrique Pérez Castallo, quien continúa trabajando con la misma entrega a pesar de que no cobra su sueldo desde 2019, cuando entró el nuevo gobierno”. En su pregunta solicita información al gobierno local sobre en qué fecha pagará a este trabajador lo que se le adeuda.

Para el PSOE es "especialmente grave la situación en la que se ve este trabajador por la desidia y la pésima gestión del equipo de gobierno", y explican que “Enrique sigue desviviéndose por la Fundación, él y Benjamín, el ordenanza, cada vez que llegan visitantes se desviven en atenderlos”, ha señalado Lara.

La concejala solicita a la responsable de Cultura que “atienda, gestione y trabaje por la Fundación, ya que hasta ahora lo único que ha hecho ha sido vender que va a hacer mil cosas por el legado de Alberti pero no ha hecho nada más que un par de conferencias y una exposición”, y añade que “no se trata solo de que el trabajador no cobre o de que la Fundación no tenga vida, se trata por ejemplo de que hasta la web ha sido cancelada por impago; lo que debería sonrojar a los responsables”.

Frente a este desinterés, Mª. Eugenia Lara ha recordado la gestión del gobierno socialista en la Fundación, indicando que “cuando entramos pagamos la gran deuda que había dejado también un gobierno del PP en el mandato anterior, más de 300.000 euros; además, iniciamos buenas relaciones con la familia de Rafael Alberti, que también habían sido rotas; y creamos partidas específicas para actos y exposiciones, algo que antes no existía, y que este equipo de gobierno aún no ha usado en su totalidad en ninguno de los dos años que lleva gobernando”.

Durante el gobierno socialista presidido por David de la Encina "se pagaron todas las anualidades al trabajador y se inició la tramitación para la extinción de la Fundación para su posterior municipalización, lo que permitirá que todo el legado y el patrimonio de la Fundación pase a manos del Ayuntamiento, continuando y mejorando su actividad de difusión y conservación del legado y la figura de nuestro poeta más universal, Rafael Alberti".