La Marea de Pensionistas de Barrio Obrero suspende sus concentraciones.

La Marea de Pensionistas de Barrio Obrero comunica que debido a las graves circunstancias sanitarias que padecemos por la pandemia del coronavirus, hecho que también afecta seriamente a la ciudad, han tomado la decisión de suspender sine die sus concentraciones de pensionistas y jubilados en las inmediaciones de la Asociación de Vecinos Barrio Obrero.

Consideran que "las concentraciones han dejado manifiestamente claro el interés de defender a los pensionistas presentes y futuros. En ellas hemos debatido cumplidamente nuestras consideraciones ypropuestas con el fin de blindar y actualizar los recursos de mujeres y hombres que han dedicado sus vidas al trabajo y que tras jubilarse, deben ser compensados con pensiones suficientes y holgadas. Tampoco nos olvidamos de los trabajadores, quienes con sus cotizaciones están contribuyendo en la actualidad para que ello pueda llevarse a cabo, pero en la actual coyuntura sanitaria las concentraciones están desaconsejadas, la mayoría de los participantes somos personas mayores, un colectivo de alto riesgo debido a que la edad nos hace sumar patologías asociadas que son el mejor caldo de cultivo para que la pandemia por coronavirus se propague. No podemos permitir que ello ocurra y de la misma manera que interrumpimos las concentraciones de forma obligatoria debido al Estado de Alarma promulgado por el Gobierno, en esta ocasión seremos nosotros quienes nos adelantemos a éste, suspendiendo las concentraciones. No abandonamos nuestro objetivo en modo alguno, nos refugiamos en nuestros hogares y esperamos que la creciente y espantosa ola de contagios remita para volver a las calles, reanudar las asambleas en las concentraciones, manifestarnos en el barrio y otros lugares de El Puerto, y viajar para dejar patente en otras como hemos hecho en Cádiz, Sevilla y Madrid. Nuestro compromiso es fuerte y no nos rendimos, no es un reconocimiento de derrota en modo alguno, sino una retirada táctica e inteligente para establecer una coraza contra el Covid-19 para volver con más entusiasmo", explican.

Así, a partir del viernes día 30 de octubre la Marea de Pensionistas Barrio Obrero suspende sus concentraciones hasta nuevo aviso. "Nuestro agradecimiento a quienes nos apoyan y a los medios decomunicación que expanden nuestra reivindicación amplificando nuestras voces, las mismas que permanecerán activas por las redes sociales hasta que se decida volver a concentrarnos", concluyen.