Malestar de las familias que reclaman una vuelta al cole segura por no haber podido intervenir en el pleno

Un grupo de familias del colectivo que reclama una vuelta segura y voluntaria a las aulas ha querido dar a conocer su públicamente su indignación con el alcalde, Germán Beardo, por no haberse aceptado la urgencia de una moción presentada por el PSOE en la que iban a tomar la palabra en el pleno del pasado jueves.

Algunas madres de este colectivo se manifestaron a las puertas del Ayuntamiento durante la sesión, coincidiendo con miembros de la Marea Verde.

En el escrito que iban a leer en la sesión se explicaba que "la vuelta al cole nos parece de todo menos segura".

Este colectivo agrupa ya a 840 miembros, tras su creación el 29 de agosto. "El pasado 9 de septiembre presentamos en el Registro municipal un escrito con nuestras inquietudes, respaldado por más de 200 padres y madres de colegios públicos y concertados, unidos con único fin, que la vuelta sea segura , ante las escasas o nulas medidas de protección de nuestros hijos en las clases", destacan.

Para estas familias "la decisión unilateral por parte del Ministerio y Consejerías de Educación de abrir los centros educativos sin las medidas de protección necesarias para minimizar el riesgo, y la obligatoriedad de la asistencia de los niños a los centros educativos ha generado una sensación de total desprotección y desprecio. Después de pasar un verano horrible, en el que hemos cancelado campamentos, excursiones, viajes, privándonos de reuniones familiares y salidas, ahora nos obligan a llevar a nuestros hijos a clase, cuando la propia Junta tiene la recomendación de no reunirse más de diez personas, además en espacios cerrados, donde además no se garantiza la distancia".

Estos padres y madres reconocen la labor que se realiza desde la dirección de los centros y el profesorado. "Ponen todo de su parte, pero no es suficiente. Necesitan más medios. Pedimos una vuelta segura a las aulas para aquellas familias que decidan llevar a sus hijos a los centros para su conciliación familiar y una continuación de la formación en casa para las familias que aboguen por ello, esto bajaría la ratio en la aulas, contribuyendo a mejorar las medidas de seguridad como la distancia y la limpieza y a disminuir posibles contagios tanto de estudiantes, docentes y familiares. No es racional que los centros educativos sean los únicos en no tener obligatoriedad de cumplir de forma estricta con la normativa vigente y las recomendaciones sanitarias actuales de toda España. Y no nos podemos olvidar que los centros concertados están todavía más masificados", advierten.

Estas familias piden unidad a todos los concejales. "Queremos que se siga habilitando espacios públicos para que las aulas puedan desdoblarse o puedan tener las medidas de seguridad. Que reclamen a la Consejería de educación, que necesitamos que lleguen los medios humanos y se baje la ratio y pidan flexibilidad para infantil, primaria y primero y segundo de la ESO, ya sea semipresencial u opcional online. Que la limpieza de los colegios sea efectivamente mucho más potente, puesto que hasta ahora sólo se ha ampliado el número de horas con escasas o nulas incorporaciones de personal. Que el personal de comedores y aulas matinales, se la hagan las PCR, que no vayan a varios a colegios con el riesgo que conlleva. Que no se olviden de los centros concertados, que los niños son todos iguales, que si existe esa fórmula es porque en un momento determinado parecía más rentable subcontratar colegios que hacerlos, pero no los podemos dejar de la mano de Dios", piden.

El comunicado concluye señalando que "mientras siga la pandemia y el riesgo sea tan elevado como en el que nos encontramos ahora mismo, debemos ser el padre y la madre los responsables de tomar la decisión de que es lo más conveniente para la unidad familiar, sin descuidar por supuesto nuestra obligación a la formación".