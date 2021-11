Malestar en el colectivo Insomnia por la organización del 'Pasaje del terror'

Antonio Rosa y Manuel Quintero, miembros fundadores del Festival Insomnia, han emitido un comunicado en representación de todas las personas que forman parte de la asociación y que trabajan diariamente para sacar año tras año una edición más del Festival de Cine Fantástico El Puerto de Santa María. Los artífices han criticado lo ocurrido este sábado, cuando no se pudo poner en marcha el llamado pasaje del terror, que califican como "vergonzoso".

Según explican, "el pasaje del terror que habíamos preparado durante semanas con la temática de 'La Purga' no pudo realizarse por la mala colocación de un punto de luz, que estaba a más de 150 metros del pasaje, con el que se quería jugar con la salud e integridad de las personas, poniendo en riesgo a la ciudadanía en un acto de 'en esta ciudad todo la vale' y dejando claro cuáles son sus intereses con el festival: ninguno", según exponen en el comunicado emitido por Insomnia.

Los fundadores de Insomnia insisten en que "no vamos a entrar en detalles, puesto que de hacerlo tendríamos para crear una saga (y nos faltarían tomos) sobre la mala gestión, el trato, la dejadez y la falta de cariño que hemos recibido en multitud de ocasiones a lo largo de estos siete años por parte del Ayuntamiento, pero lo de ayer (por el sábado) fue un acto que rozaba lo esperpéntico y Berlangiano y que sirvió para destapar todas las caretas en un día tan curioso como el de Halloween".

"Desde aquí lamentamos muchísimo a la enorme cantidad de personas que se quedaron sin entrar al pasaje del terror y que hicieron cola durante horas. Los que nos conocen saben que hemos luchado siempre por y para el pueblo, haciendo cultura de a pie y entendiendo que todo es posible si se lucha, pero ya no más. Hoy os decimos que nos bajamos aquí. No quedará por nosotros la lucha de todos estos años contra viento y marea para hacer posible cada edición. Desde hoy nos ponemos en la búsqueda de una nueva localización en la provincia para poder hacerlo posible, el festival está más vivo que nunca y no permitiremos que muera por un mal trato".

Los promotores de Insomnia concluyen "dando las gracias a todos por ayudarnos estos años. Hemos notado el cariño y el apoyo al festival desde el primer día y si hemos seguido en muchas ocasiones en la ciudad ha sido más por vosotros que por nosotros. Nos veremos pronto, pues sabemos que en ciudades cercanas han querido el proyecto y nos han mostrado en todo momento su apoyo y compresión", concluyen.