Malestar en Intervención al atribuirles el alcalde la tardanza del Peprichye

Estupor han causado en la Intervención municipal las recientes declaraciones del alcalde, David de la Encina, sobre el retraso en la tramitación del esperado Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y su Entorno (Peprichye), pendiente según dijo el primer edil de la carga de trabajo de este servicio municipal.

En las palabras del alcalde se dejaba entrever un achaque a la Intervención de la excesiva tardanza que está acumulando el documento, ya que como dijo su tramitación “dependerá de la carga de trabajo de la Intervención y de la prioridad que pueda llegar a conceder al documento”.

También señalaba el primer edil en las mismas declaraciones que “Intervención se puede tomar el tiempo que considere necesario para elaborar el informe”, vaticinando que “será difícil que se pueda aprobar antes de las próximas elecciones municipales”.

Según ha podido saber este periódico, el malestar de la interventora municipal, estos días de vacaciones, se debe a que poco antes de que el alcalde hiciera estas afirmaciones ella misma le planteó la posibilidad de retrasar sus días libres para poder imprimir agilidad a los trabajos del Peprichye, teniendo en cuenta que la viceinterventora, que sí está estos días trabajando, tiene que resolver el trabajo diario del área y asuntos también importantes como los pliegos de limpieza en edificios municipales y de las pistas deportivas, así como toda la documentación relacionada con los accesos al centro de salud de la Zona Norte.

Según ha trascendido, el ofrecimiento de la interventora fue rechazado por el alcalde, quien le habría dicho que no hacía “falta” que retrasara sus vacaciones.

Hay que explicar que en el Ayuntamiento los días libres del ejercicio anterior no se pueden disfrutar más allá del primer trimestre del año, en cuyo caso se pierden, por lo que la solicitud de la interventora pasaba por contar con la autorización del alcalde o del edil de Personal para poder hacer una excepción y posponer unos meses sus vacaciones pendientes.

Testigo de este malestar ha sido, por ejemplo, la portavoz de Ciudadanos, Silvia Gómez, quien confirma que las palabras del alcalde no han gustado a la interventora. Para Gómez “es un grave error que no se saque adelante el Plan antes del final del mandato” y considera que sería mucho más positivo aprobarlo y después hacer modificaciones puntuales, si fuera necesario. “Que no diga que es la Intervención la que no saca adelante el documento porque creo que aquí alguien está engañando a la ciudadanía”, afirmó, recordando que el Peprichye era “la gran apuesta del alcalde para este mandato municipal”.