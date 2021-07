Malestar en la Asociación de Empresarios por la cancelación del World Padel Tour

La Asociación de Empresarios de El Puerto ha manifestado su más profundo malestar por la cancelación de la prueba del World Padel Tour Challenger en El Puerto de Santa María y su cambio de ubicación a la ciudad de Marbella.

La comunicación conjunta emitida por el Ayuntamiento y la empresa organizadora señala que “a pesar de los esfuerzos realizados por ambas partes, no se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones necesarias para la celebración de la prueba. Ante esto y de forma consensuada, tanto el Ayuntamiento como la organización han decidido anular la convocatoria prevista para el mes de julio”.

Desde la Asociación de Empresarios exigen "una explicación clara y creíble sobre el motivo de la cancelación de esta importante prueba del circuito de padel profesional, sobre todo cuando ya se encontraban la mayoría de las entradas vendidas y la organización muy avanzada".

La Asociación de Empresarios se ha puesto en contacto tanto con el Ayuntamiento como con la empresa organizadora y les han remitido al comunicado oficial, "donde no se dice nada sobre los motivos de la cancelación. Los ciudadanos de El Puerto de Santa María no se merecen el oscurantismo con el que se ha tratado este asunto, cuando se nos vendió como un logro el traer este evento a la ciudad. Esta decisión ha afectado negativamente al colectivo empresarial, que había hecho sus previsiones ante un evento deportivo tan importante y con tan buena prensa a nivel deportivo. No olvidemos que este deporte ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años y que el número uno del mundo, Juan Lebrón, es de esta ciudad, a la que permanentemente promociona".

Desde la entidad añaden que "por este jugador, por el resto de jugadores profesionales de la ciudad, por la cantidad de aficionados al padel, por el colectivo empresarial y en general por los ciudadanos de El Puerto de Santa María insistimos en que se den las explicaciones precisas sobre este asunto, se justifique su cancelación a días de su celebración después de haberse presentado y vendido a bombo y platillo comoéxito del Ayuntamiento y de su área de promoción de la ciudad y que se depuren las responsabilidades que correspondan".