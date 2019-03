Maestro del Teatro

El día mundial del teatro se creó por el Instituto Internacional del Teatro, y se viene celebrando los 27 de marzo de todos los años desde principios de la década de los 60 del siglo pasado hasta ayer mismo. En El Puerto se suele festejar a salto de mata en función de que algún grupo teatral o de aficionados al noble arte de los cómicos tengan a bien reunirse para tan augusto fin, o que incluso, la concejalía de cultura lo auspicie de motu propio por tratarse de un tema con el que se relaciona empíricamente casi a diario. Habitualmente se suele leer el ‘Mensaje Internacional’ que, escrito por una personalidad de talla mundial adscrita al universo teatral, resalta desde su particular punto de vista alguna vivencia o característica concreta de su relación con el teatro.

Este año le ha correspondido tal honor al director de escena cubano Carlos Celdrán, que comienza su alocución diciendo que ‘antes de su despertar en el teatro, sus maestros –que trabajaron desde el silencio y desde la humildad de sus salones de ensayo- ya estaban allí’. Todo un reconocimiento por su parte a los que suelen poner las primeras semillas sobre las tablas de los improvisados escenarios más inimaginables del mundo.

Personalmente he tenido muchísima suerte con mis maestros desde muy pequeño, a todos y cada uno de ellos en su momento he podido agradecérselo de la mejor manera posible: encima de los escenarios con lealtad y con la verdad efímera por delante.Hoy particularmente quiero hacerlo públicamente con alguien que en estos momentos de la vida de ambos ha querido hacerme espacio entre las bambalinas de su prestigioso grupo de Teatro Balbo, que dirige desde hace más de cuarenta años, y que justamente me ha permitido poder celebrar ayer mismo el día mundial del teatro de la mejor manera posible: actuando fuera de nuestros confines andaluces y llevando el nombre de nuestra ciudad por donde las candilejas nos van iluminando.El humanismo y la ‘auctoritas’ que emana el director de teatro grecolatino, Emilio Flor, reconocido y distinguido a nivel nacional con innumerables premios y distinciones, es el espejo del maestro en el que cada día sus actores y actrices nos vemos reflejados.