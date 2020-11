La banda Maestro Dueñas se reencuentra con el público en la festividad de Santa Cecilia

La Festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, no pasó de largo por la localidad portuense. El Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca acogió este domingo un concierto de la Banda de Música Maestro Dueñas, que puso sobre el escenario a una gran parte de sus componentes y consiguió emocionar al auditorio con sus interpretaciones, en un contexto de pandemia en el que no es fácil mantener los ensayos. Hacía ya casi un año que la banda no actuaba de cara al público en un acto programado, ya que el último concierto que ofreció fue sin previo anuncio, para homenajear a los sanitarios, frente al Hospital Santa María del Puerto tras el confinamiento, en el mes de junio.

Durante este verano, la banda, fragmentada por grupos para mantener las precauciones sanitarias, ensayó prácticamente a diario en el polígono de Las Salinas, y ayer sábado realizó en el mismo lugar un ensayo general al aire libre, en plena calle, donde se reunieron la totalidad de sus músicos de El Puerto, y que fue muy dificultoso debido al fuerte viento de levante.

Esta mañana, la Banda de Música Maestro Dueñas ha vuelto a actuar delante del público, desplegándose sobre el amplio escenario del teatro, que ha llenado su aforo restringido, colgando el cartel de completo. La actuación se ha desarrollado bajo la dirección de Javier Alonso Barba, y durante la misma se han interpretado algunas de las piezas más conocidas de su repertorio: la banda sonora de películas de Ennio Morricone, en especial de western clásicos; dos pasodobles sinfónicos de Ferrer Ferrán, y un concierto para trompeta en tres movimientos; ofreciendo a continuación por petición del público el pasodoble Suspiros de España. Los músicos recibieron el calor y el aplauso de los asistentes, que supieron valorar el esfuerzo que ha mantenido a lo largo de estos meses una banda amateur que iguala en muchos aspectos a formaciones profesionales.

Tras haber subido de nuevo a las tablas, el director expresó su satisfacción por la exitosa jornada, en una fecha tan señalada como Santa Cecilia, en la que la banda ha recogido los frutos de estos meses de esfuerzo y dedicación contra viento y marea: "Lo que hemos vivido este domingo ha sido el culmen de una carrera de fondo, de ir paso a paso. En estos tiempos es todo mucho más difícil, pero hay que darle un poco de luz a la cultura".

Durante el concierto, se procedió a la entrega de un diploma a los músicos que cumplen 10 años de servicio en la banda, en reconocimiento a su trayectoria, ya que una de las características de este formación es que está compuesta por personas de diferentes edades y perfiles profesionales variados.

La próxima actuación de la banda, en este mismo escenario del teatro municipal, será el próximo día 23 de diciembre, con motivo del concierto de Navidad.

Por su parte, la concejala de Cultura, Lola Campos expresó al término del concierto que "es una satisfacción, en el momento tan difícil que estamos, ver cómo la gente responde a la oferta cultural", destacando que desde la concejalía "hemos hecho un gran esfuerzo por modificar la programación y adaptarla, y ver la respuesta unánime del público nos da fuerzas para seguir apostando por una cultura segura, porque además estamos convencidos de que es ahora cuando el sector más lo necesita".