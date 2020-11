Manifiesto del Consejo de Igualdad de El Puerto de Santa María por el 25N

En El Puerto tenemos el honor de ser el primer Consejo de la Mujer, ahora de Igualdad, que se aprobó en Andalucía, casi 30 años en los que hemos pasado por gobiernos de distintos colores, de un sólo partido, de coalición, de dos e incluso un tiempo de tres. Hemos tenido presidentes y presidentas porque estábamos dentro de la concejalía de Participación Ciudadana; y con ningun@ tuvimos grandes problemas, tampoco llegamos a situaciones problemáticas con el equipo técnico que está muy bien preparado. Casi siempre se han consensuado las actividades que se iban a realizar desde el área de Igualdad, salvo en contadas ocasiones hemos tenido enfrentamientos. Hemos conseguido, en la anterior legislatura, que se crease el Plan de Igualdad con la máxima participación, incluso para el nuevo Reglamento de Funcionamiento se creó un grupo de trabajo con mujeres del Consejo. Se incluyó en el Consejo al colectivo LGTBI por primera vez y también sus reivindicaciones en el Plan Estratégico de Igualdad entre mujeres y hombres. Con el paso de los años hemos avanzado en temas de igualdad sobre todo en visibilidad, concienciación y en derechos LGTBI+. Años atrás, por primera vez la bandera del Orgullo lució en el consistorio municipal y somos municipio libre de Lgbtifobia, aprobado en Pleno.

A pesar de ser un año diferente, este año ha sido el peor de toda la historia del Consejo de Igualdad.Durante esos años el Consejo ha pasado por distintas etapas de participación y crecimiento, contando el equipo de gobierno más o menos con las componentes y respondiendo estas en la misma medida; pero lo que ha pasado este año, este 25 de noviembre 'Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres' no había pasado nunca. Se ha ninguneado al Consejo, se nos lleva diciendo dos meses que se iba a convocar (ya que se están saltando el Reglamento de Funcionamiento) y se había pedido en el Pleno municipal, el viernes recibimos un correo diciéndonos las actividades que la concejala ha decidido que se van a realizar, sin contar con nadie y en un local pequeño, cuando se podría haber hecho en el salón de actos del Centro Cívico y podríamos haber asistido, pero no era esa la intención. Se informa a la prensa antes que al Consejo de Igualdad de la Campaña que se realizará, de la que el Consejo no tiene conocimiento. Ante este ninguneo algunas organizaciones componentes del Consejo hemos decidido hacer pública la situación a la que esta concejala, la señora Carmen Lara y el alcalde como máximo responsable nos están sometiendo.

Este año, que la violencia machista ha segado la vida de 41 mujeres según datos oficiales o según Feminicidio.net han sido 80, entre ellas una niña de tres años y hasta una abuela de 84, demuestran que este tipo de violencia no tiene límites. Desde que se contabilizan los datos, en 2003, son 1.074 mujeres a las que les ha costado la vida ser mujeres. Este año, la pandemia ha agravado la situación al tener que convivir más tiempo con sus maltratadores; el listado de mujeres con heridas graves que las han mantenido hospitalizadas, y que les han dejado secuelas sería incontable. Por edades, este año el grupo mayoritario de mujeres asesinadas es desde 31 años hasta los 50; aún así , sólo 6 habían denunciado y 32 de ellas convivían con sus agresores. Tres menores han sido asesinad@s por sus padres en el mismo episodio de violencia contra sus madres y 23 menores han quedado huerfan@s por crímenes de violencia de género, 289 desde que se toman los datos en 2013.

Aún hay 2 casos de asesinatos machistas en investigación, y no ha acabado el año. Pensamos que el dinero que se ahorra la concejalía por el Covid, podría revertir en ayudas a mujeres vulnerables y víctimas de violencia machista, por ejemplo; pero no nos han dado la oportunidad de hacer aportaciones al no convocarnos.

Este manifiesto lo suscriben las asociaciones de Barrio Obrero, La Gobernaora, la de Mujeres Los Geranios, Libres LGTBI+, CCOO, UGT, UP, PSOE y Adelante El Puerto, y las que queráis uniros del Consejo.