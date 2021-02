Las obras de teatro suspendidas esta temporada en El Puerto se ofrecerán en otoño

Campos ha explicado que desde la Concejalía de Cultura "llevan trabajando meses para organizar la temporada de teatro", y ha incidido en el esfuerzo que se ha realizado desde el área a lo largo del año por mantener el mayor número de actividades culturales posible a pesar de la pandemia . “Hemos sido de los pocos teatros que se han mantenido abiertos durante la pandemia, haciendo esfuerzos muy importantes por adaptarnos a las medidas de seguridad frente al covid. Todo ello para poder seguir brindando nuestro apoyo al sector cultural y seguir ofreciendo una programación de calidad a los ciudadanos”, ha explicado la edil detallando que durante “el pasado otoño trabajamos duro para celebrar una magnífica temporada de teatro al igual que durante todo el verano y se eliminaron solamente aquellas que se realizaban en la calle , donde no era posible controlar el aforo de asistentes”.

Tras la confirmación de la concejala de Cultura, Lola Campos , de que la temporada de teatro, cuyo inicio estaba previsto para la primera semana de marzo, no podrá llevarse a cabo por problemas burocráticos que han impedido sacar adelante la contratación , la edil ha lamentado profundamente esta situación y ha querido aclarar que “las obras teatrales se trasladarán a la próxima temporada de otoño de este año y no se dejará atrás a ninguna compañía, más en un momento tan difícil como el que estamos viviendo con la pandemia en que el sector cultural necesita nuestro apoyo más que nunca”.

El PSOE exige responsabilidades por la gestión del teatro

El PSOE ha mostrado su malestar por la cancelación de la temporada del teatro municipal, "hecho insólito" que a juicio de la formación “debe tener responsabilidades”. Como ha explicado el portavoz Ángel Mª. González “por primera vez en la historia, exceptuando el confinamiento, El Puerto se queda sin programación en el teatro. Un asunto muy grave que debe tener consecuencias y que demuestra que la incapacidad de Beardo salpica ya a todos los servicios”.

Por ello, González considera que “esto no puede quedar así, pues las declaraciones de la propia concejala de Cultura, la edil de Ciudadanos Lola Campos, lejos de tranquilizar aportan mayor gravedad al asunto”. Y es que como señala el portavoz “es necesario que el alcalde se pronuncie y asuma responsabilidades, no vamos a permitir que se responsabilice al personal técnico por un asunto que no se ha sabido gestionar a nivel político”.

Como recuerda González “Beardo y su equipo se presentaron prometiendo “soluciones” asegurando que “venían de casa con la tarea hecha”, que eran “los más preparados”. Sin embargo, han resultado ser un fraude con consecuencias graves para la ciudad. Un fraude del PP con los ediles de Cs como cómplices, que se dejan ser ninguneados y relegados en el gobierno”.

Y señala que “estamos ante un hecho inaceptable para una ciudad como la nuestra. No sólo se ven perjudicados los usuarios y el público en general, sino los numerosos artistas que tenían ya cerradas sus actuaciones y que ahora se quedan sin esos contratos”, y añade que “esto viene a agravar aún más la difícil situación por la que están pasando las compañías y, en general, el sector cultural, debido a la pandemia; por lo que entendemos que el gobierno local debe asumir responsabilidades”.