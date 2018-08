Levantemos pide un giro en las políticas ambientales

Levantemos El Puerto se ha hecho eco de la acción en la que varios miembros de Ecologistas en Acción evitaron la tala de varios árboles en la avenida del Descubrimiento. Lamentan que según el relato de los ecologistas el concejal de Medio Ambiente, José Luis Bueno, no supiera nada de ninguna tala de arbolado urbano. "Volvemos a repetir un hecho que se está haciendo constante: desorganización entre todos los responsables de las áreas municipales y desconocimiento sobre lo que pasa en nuestra ciudad", lamentan.

Desde Levantemos consideran "sangrante" que el gobierno municipal de PSOE e IU "no solo no ha hecho nada por dar un giro en las políticas medioambientales del PP, sino que además ha continuado tomando medidas injustificadas y perjudiciales para nuestro paisaje urbano sin consideración alguna. No solo se ha continuado con la tala indiscriminada sino que además es denunciable el hecho de que no hayan llevado a cabo ninguna acción para la protección de las zonas verdes y el fomento de la plantación de distintas especies".

Levantemos recuerda además que se elevaron a pleno algunas mociones que fueron aprobadas y que no se han ejecutado, por ejemplo la colocación del puente del Ferrocarril en el Caño del Molino, "lo que posibilitaría potenciar un espacio natural que no está siendo usado por dejadez política".

Según los ecologistas, esta última tala que quisieron llevar a cabo incumple la propia normativa del Ayuntamiento y el pliego de condiciones técnicas de gestión integral del paisaje urbano, parques y jardines, arbolado viario y espacios públicos, además de incumplir también la ordenanza sobre protección de zonas verdes y de interés forestal. "No son pocos los incumplimientos e irregularidades que desde Levantemos se viene denunciando, sin embargo, nos sorprende que sigan en la misma tónica de actuaciones. Exigimos al equipo de gobierno que se pronuncie sobre la responsabilidad de las talas que afortunadamente fueron paradas por Ecologistas en Acción y de una vez por todas comience a implementar políticas medioambientales acordes con las promesas de cambio que publicitaron".