Levantemos participará en un encuentro de confluencia municipalista en Burgos

Levantemos El Puerto participará en el encuentro que se celebrará el próximo fin de semana en Burgos con el objetivo de crear la Confederación Municipalista a nivel estatal. Las candidaturas que participarán en dicho encuentro manifiestan la necesidad de "seguir afianzando y desarrollando el municipalismo y de preservar la autonomía de las candidaturas municipalistas frente a los aparatos y las lógicas de poder de viejos y nuevos partidos".

Levantemos El Puerto sigue persiguiendo el objetivo de confluir para las próximas elecciones municipales de 2019. "La confluencia fue precisamente el origen de nuestra Plataforma municipalista en 2015, donde personas de diferentes orígenes y diversos colectivos organizados de la ciudad nos unimos para crear este proyecto. Actualmente estamos aun más convencidas de que la alternativa es construir un espacio de confluencia desde abajo, abierto y sincero sin imposiciones de direcciones de ningún partido político. Hoy día cobra aún más sentido aumentar la capacidad del municipalismo como forma de profundizar en la democracia de nuestras ciudades y con la mirada puesta en lo que nos une que es mucho más de lo que nos separa: la necesidad de un modelo de ciudad donde quepamos todas y todos", indican.

Levantemos no entiende una construcción de un proyecto "que no pase por la horizontalidad y la igualdad de las personas que participan. No nos interesa una política basada en estructuras burocráticas y pugnas entre aparatos de partidos. Asimismo, la base del proyecto que queremos seguir construyendo es claramente feminista, con el convencimiento de que sin las mujeres no hay democracia; ecologista, para proteger nuestra biodiversidad y nuestros recursos públicos ante la especulación y privatización salvaje; de protección de los derechos sociales y fundamentales innegociables, para combatir los recortes implementados en las políticas sociales en los consistorios; una política de vivienda justa; fiscalización absoluta del dinero público; y seguir afianzando una forma de hacer política transparente, honesta y con la convicción de que los cargos deben ser revocables, ya que no estamos aquí para vivir de la política ni desarrollar carreras profesionales y, por eso, nos regimos por códigos éticos estrictos", señalan.