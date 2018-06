Levantemos denuncia el atraso de ayudas para el parkinson

Levantemos ha mantenido una reunión con miembros de la asociación de Parkinson donde el colectivo ha trasladado tanto su preocupación como su incertidumbre en relación al retraso de las subvenciones.

Concretamente, y según han explicado desde el propio grupo, la asociación está pasando por un problema ya que dichas ayudas, que tienen como objetivo desarrollar talleres para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad, fueron solicitadas en mayo de 2017 y no han sido abonadas hasta nueve meses más tardes, en febrero de este año. A todo ello también se les une otro problema cuando, al no poder justificarse la cuantía concedida en su totalidad- ya que la subvención ha sido entregada excesivamente tarde-se les exige devolver además de esta cantidad no gastada una parte más como intereses de demora.

Según han explicado el grupo, desde donde han querido poner de relieve la importancia de estos talleres destinados a la psicomotricidad, el trabajo de logopedia, y un sinfín de actividades "que no vienen más que a mejorar y a hacer más llevadera la enfermedad a familiares y afectados", esta situación "no tiene más responsables políticos que el socialista Ángel González", que se encuentra al frente de Bienestar Social.

Así mismo Irene Arana, secretaria de Levantemos, ha destacado que "esta situación no es la primera vez que ocurre. Es imprescindible que se haga una buena gestión del proceso de subvenciones", explica haciendo referencia a que lo más lógico consistiría en "simplemente darles el trámite pertinente a principios de año, de manera que en el primer semestre de cada año ya podrían estar ingresadas las subvenciones".

De igual forma, desde el partido han querido destacar que "nos cuesta entender cómo hay muchos colectivos que tienen que estar al borde del cierre para que se atiendan sus solicitudes". Así mismo han exigido que en 2018 las subvenciones solicitadas se tramiten con la mayor brevedad posible "con el fin de evitar lo que les ha ocurrido a esta asociación". Igualmente han recordado que "ya llevamos a pleno una moción con esta cuestión que fue rechazada por el Equipo de Gobierno. Quizás no está en el interés de este Gobierno darle la cobertura y reconocimiento a muchas entidades sociales que hacen en la ciudad una labor incuestionable y encomiable".