Levantemos pide al PP que justifique los gastos de su grupo

Levantemos El Puerto ha pedido al Partido Popular, a través de una nota de prensa, que justifique el gasto del dinero público asignado a su grupo municipal, todo ello a raíz de las últimas publicaciones que inciden en las denuncias del ex-secretario general de la formación sobre supuestos gastos municipales no justificados.

Desde Levantemos señalan que “en los últimos días hemos vivido de nuevo un espectáculo bochornoso de acusaciones dentro de las cloacas del Partido Popular, que en medio de sus viscerales guerras por los puestos de poder salen a la luz pública una y otra vez datos y supuestos hechos delictivos. Los mismos exdirigentes del PP acusan ahora a Germán Beardo de sacar dinero público del grupo municipal sin justificar”.

Los responsables de Levantemos exigen “explicaciones públicas al PP de El Puerto de sus cuentas y de dónde gastan el dinero municipal que reciben. Es una desfachatez tener que ver continuamente cómo se desbordan los cortijos que tienen los partidos afincados durante décadas en las instituciones”, lamentan.

Desde Levantemos añaden que “estamos hartos de que nos roben y nos tomen el pelo de la manera más descarada. Ya desde que en 2015 entráramos en la institución nos dimos cuenta de cómo el dinero que se le asigna a los grupos municipales es un nicho de dinero que no justifica ningún partido político. Por ello, en 2016 desde Levantemos llevamos a pleno la propuesta de crear un reglamento que regule el uso del dinero público que desde el Ayuntamiento reciben los partidos políticos locales y donde también se hagan públicas las cuentas de todos los grupos políticos. Lamentablemente el gobierno municipal de PSOE e IU no tuvo voluntad de sacar esto adelante y a día de hoy no han ejecutado el acuerdo del pleno. No entendemos qué intereses hay detrás para que en este caso todos los partidos políticos estén de acuerdo en no justificar el dinero público que reciben”, concluyen.