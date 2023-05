Laura Béjar Díaz, campeona de España en la categoría Techno Sub 17 de vela

La joven portuense Laura Béjar Díaz se ha proclamado campeona de España de vela en la categoría Techno sub 17, resultando Nerea Gutiérrez León subcampeona de España en la categoría Techno 293 sub 17 y Diego Quintero Torres ganador del subcampeonato de España en la categoría Techno sub 17.

Un total de 16 representantes portuenses del Club Náutico Puerto Sherry (nueve regatistas de techno y 7 de Foil) han participado en esta cita celebrada en Salou, en la que han competido con unos 130 deportistas procedentes de toda España.

El concejal de Deportes, José Ignacio González, felicita a todos los regatistas y entrenadores del Club Náutico Puerto Sherry "por los fabulosos resultados obtenidos".