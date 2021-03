El PSOE denuncia la lentitud en la puesta en servicio del nuevo centro de salud de El Puerto

El secretario local del PSOE, David de la Encina, ha reiterado la “extremada necesidad que tiene El Puerto de Santa María de disponer, ya, del centro de salud Ángel Salvatierra en funcionamiento, mientras parece que la Junta de Andalucía va dando pasos a empujones y con lentitud”.

El secretario socialista señala que “el centro de salud se construyó por el empeño que le pusimos desde el gobierno del PSOE tanto en el Ayuntamiento como en la Junta, con innumerables reuniones con el entonces delegado, Manuel Herrera, y el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios. Gracias a ellos se gestionó con agilidad la cesión de los terrenos y se levantó el edificio en tiempo récord. Y ello siempre con la permanente colaboración de los vecinos de El Puerto, encabezados por Milagros Muñoz y por Enrique Valle, grandes luchadores en todo este asunto”.

“Luego cambiaron los gobiernos y ya no nos dio tiempo a rematar. Pero, desde luego, no hubiéramos permitido mantener el centro sanitario cerrado dos años, y más aún con una pandemia como estamos padeciendo. No me quiero ni imaginar lo que estaría diciendo el PP si esta lentitud sucediera con el PSOE gobernando”.

La Junta anunció este viernes la licitación del equipamiento, "lo cual nos parece lógico; pero echamos en falta que nada se ha gestionado respecto de la dotación del personal, que es absolutamente fundamental para su puesta en servicio".

Al respecto, “reiteramos la advertencia ya hecha por los vecinos: nuestro nuevo centro de salud debe contar con una plantilla de profesionales propia, no derivados de otros centros, y más en concreto, de Pinillo Chico, pues no vamos a consentir que lo desmantelen para abrir el nuevo”.

Por tanto, “sugerimos al alcalde que se asegure con los responsables de la Junta de Andalucía de que pongan en marcha, ya, los procedimientos para dotación de personal. No vayan a esperar más meses para iniciar los trámites y volver entonces a contarnos que están dando pasitos.”