La Junta de Personal aplaude el decreto aunque cree que se debía haber promulgado antes

La Junta de Personal del Ayuntamiento ha aplaudido la decisión de establecer el teletrabajo para toda la plantilla municipal a excepción de los servicios esenciales, aunque considera que esta medida se debía haber implementado este lunes, día 16, primer día laborable desde la declaración del Estado de Alarma. Según ha manifestado el presidente de la Junta de Personal, Juan Domínguez, "hemos ido un día tarde, ayer ya hubo ayuntamientos que aplicaron el trabajo no presencial".

"Entendemos que estamos en una situación imprevista y excepcional, y que hay buena voluntad, pero las instrucciones que se han elaborado en los términos que vienen hoy martes, en otros ayuntamientos se hicieron ayer, y nosotros hemos tardado 24 horas en ponerlas en marcha. Agradezco que la concejala haya sido sensible, se ha visto colaboración por la parte política", afirma no obstante.

En las anteriores instrucciones, emitidas por el Ayuntamiento este pasado domingo y dirigidas a la totalidad de la plantilla, no se contemplaba el trabajo no presencial de los trabajadores municipales, más que en los grupos de riesgo, y no se establecía de la forma general en que se hace con la promulgación de este nuevo decreto del alcalde.

De hecho, los empleados municipales acudieron este lunes, primer día laborable del Estado de Alarma, a sus respectivas áreas y trabajaron a puerta cerrada. La Junta de Personal y el Comité de Empresa estuvieron toda la jornada en contacto con los responsables municipales, el alcalde Germán Beardo, y la concejala de Personal, Marina Peris, para pedir que emitieran nuevas instrucciones adaptándolas a las consideraciones de la Junta de Andalucía, que prioriza en sus circulares el teletrabajo para aquellos servicios municipales que no sean esenciales.

Finalmente, a última hora de la noche del lunes, el alcalde anunciaba en redes sociales la elaboración del decreto, que a primera hora de esta mañana se hacía llegar a todas las áreas municipales, donde los jefes de servicio están procediendo a la reorganización del sistema de trabajo.

En cuanto a los servicios esenciales, estos atañen de manera especial en las plantillas de Policía Local (alrededor del 25 % de los funcionarios), Medio Ambiente y Bienestar Social, aunque también a otras áreas o departamentos que seguirán trabajando de manera presencial en los edificios del Ayuntamiento, mediante un sistema de turnos rotativos.

En el resto de la plantilla se implementará el sistema de teletrabajo. "Queda a criterio de cada servicio cómo articular la prestación no presencial", señala Juan Domínguez.

Por la parte sindical, tanto Junta de Personal como Comité de Empresa se han centrado esta mañana en coordinar el trabajo de los delegados de prevención, que tienen el papel de fiscalizar las medidas para que se ajusten a los protocolos establecidos en la nueva situación de Estado de Alarma y las normativas en materia de prevención de riesgos laborales.