La Junta de Gobierno Local de esta semana en El Puerto tan solo lleva un asunto de gestión

El PSOE de El Puerto ha dado la voz de alarma ante lo que considera "la evidente falta de gestión del gobierno que lidera Germán Beardo, un gobierno con mayoría absoluta que no trabaja por su ciudad". El secretario general y portavoz socialista, Ángel M.ª González, señala que “la Junta de Gobierno Local que se celebra este jueves cuenta con un pírrico orden del día, compuesto por tan solo un asunto del área de Urbanismo”.

El portavoz socialista ha manifestado su indignación por esta situación, lamentando que “no es nueva, pues en cada pleno ordinario se puede ver también que no hay asuntos del gobierno, y han sido muchas las Juntas de Gobierno en las que no se han llevado más que uno o dos asuntos, incluso se ha dado el caso de semanas en las que, al no haber temas que aprobar, ni siquiera se ha convocado la Junta de Gobierno”.

Ante esta situación desde el PSOE se preguntan “¿qué están haciendo los 14 concejales y concejalas del PP? ¿A qué dedican cada día de la semana? ¿Qué labor llevan a cabo los 15 cargos de confianza de este gobierno?”.

Una situación que preocupa a los socialistas por las consecuencias que tiene para la ciudad, ya que como señala González “ahora disfrutan de una mayoría absoluta, por lo que no pueden responsabilizar a la oposición. Y, sin embargo, son el gobierno más incapaz que ha pasado por el ayuntamiento”.

Como explica el portavoz “14 concejales y 15 cargos de confianza aún no han sido capaces de presentar los presupuestos para 2024 ni se tiene fecha; pierden subvenciones ya concedidas por no gestionar a tiempo; los contratos de los servicios municipales se encuentran caducados y los pliegos no salen; a las Juntas de Gobierno Local no llevan asuntos y a los plenos tampoco. A lo que sí se dedica el alcalde, y no podemos dejar de reconocerlo, es a apropiarse de todas las inversiones que han llegado a El Puerto gracias a gobiernos socialistas, como las ayudas que conseguimos para la ciudad en el mandato de 2015 (la Edusi, la ITI Pasillo Amable, la ITI de barriadas vulnerables en Los Milagros y aquellas otras inversiones del gobierno socialista de España, como el Paseo Blas de Lezo o la nueva Comisaría de la Policía Nacional, cuyas obras ya están en marcha; o a apropiarse de las inversiones de promotores privados, eso sí que sabe hacerlo”, ha finalizado González.