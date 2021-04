Jesús Graván publica su primera novela, ‘Monólogos de juventud, sexo y muerte’

El autor portuense Jesús Graván ha lanzado al mercado su último trabajo, Monólogos de juventud, sexo y muerte, publicado por Ediciones Alféizar.

Aunque no es su primera publicación, puesto que ya tiene editados dos libros de poesía (Anochece, en 2006, y Saratristia, en 2012) y el libro sociológico Qué hacer para que mi hij@ no me maltrate, sí es su primera novela.

El narrador es Ulises, un joven aspirante a director de cine que cuenta la historia de su mejor amiga, Nila, que un día decide suicidarse. La propia Nila y su hermana, Helena, también cuentan su versión de esta historia en la que no faltan elementos como el desenfreno, la pasión, las drogas, la juventud, el sexo, el arte y la ciencia, llegando a rozar en ocasiones la ciencia-ficción.

El hecho de que el narrador sea director de cine, como el propio Graván, hace pensar que pueda tratarse de una historia con tintes autobiográficos, pero como aclara el autor portuense “es una obra de ficción, aunque es cierto que hay cosas basadas en vivencias reales, propias y de otras personas”, explica.

Graván define su obra como un realismo sucio que tiene como referentes a Haruki Murakami o a Miguel Ángel Mañas, con sus Historias del Kronen, “aunque es una miscelánea. El protagonista es un aspirante a director de cine, pero no tiene nada que ver conmigo”, asegura.

Lo que sí es real es el punto de partida de la novela, ya que el autor comenzó a escribirla a raíz del suicidio de un amigo, lo que desencadenó una reacción emocional que dio origen a esta reflexión.

El libro estará disponible desde la próxima semana en las librerías portuenses y ya se puede adquirir en internet, tanto en Amazon como en la web de la editorial.

En cuanto a su presentación pública, Jesús Graván tiene previsto celebrar varios actos en distintas ciudades de la provincia. Así, en El Puerto se baraja presentarla en la biblioteca María Teresa León, con la participación del poeta Ángel González y la colaboración del Comité Artístico Portuense. También se preparan actos en Jerez, en Puerto Real -de la mano de la Escuela de Cine de Cádiz- y en la biblioteca provincial de Cádiz.