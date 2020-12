Javier Botella lamenta que Muñoz Leonisio reivindique su libertad de expresión para decir "barbaridades"

El portavoz del grupo mixto y concejal por Unión Portuense Javier Botella ha salido al paso de la última polémica protagonizada por el intendente mayor Rafael Muñoz Leonisio, tras haber firmado el manifiesto suscrito por militares retirados y en la reserva criticando la deriva del gobierno de PSOE y Podemos.

Para Javier Botella "lo de este personaje no tiene nombre. Mientras un país como Alemania, donde gobierna la derecha, cualquier apología al nazismo es delito, aquí tenemos un jefe de policía y al parecer militar en reserva que un día hace apología del franquismo y otro te firma manifiestos militares sin consecuencias aparentes. Un jefe de policía que para decir, firmar o hacer barbaridades alude a su derecho de libertad de expresión como civil, pero que para irse de gañote a los conciertos de verano usando un coche oficial te vende la moto de que es jefe de policía las 24 horas al día los 365 días al año".

Botella lamenta además que todo esto ocurre "con el silencio de sus responsables políticos Marina Peris y Germán Beardo, que no solo no salen al paso de estos hechos sino que en otras cuestiones al parecer lo usan hasta como portavoz del gobierno", en referencia a la reciente nota de prensa firmada por Leonisio tras la denuncia de Vox de que los coches de la Policía Local no tienen suministro de combustible para patrullar.

Fuentes del ámbito militar niegan que Leonisio pueda tener la consideración de militar en la reserva

Por otro lado, algunas fuentes del ámbito militar se han puesto en contacto con este periódico para cuestionar que Muñoz Leonisio sea militar en la reserva, como él mismo afirma, ya que como explican estas fuentes "es tan sólo un ciudadano que, actualmente, no tiene ninguna vinculación con las Fuerzas Armadas".

También se aclara que aunque es cierto que perteneció algunos años (allá por 1985) a la Armada, y más concretamente a la Infantería de Marina, como teniente de complemento -forma habitual de esa época de hacer el servicio militar obligatorio para los universitarios- pasados unos años se desvinculó de las Fuerzas Armadas y pasó a desempeñar su trabajo en la Policía Local. La denominación de estar en la reserva es una situación que se da para aquellos militares que han estado sirviendo toda su vida laboral en las Fuerzas Armadas y que, una vez que dejan el servicio activo y hasta el momento de la jubilación, están en esta situación en la que, llegado el caso, podrían ser llamados a sus puestos de trabajo", aclaran estas fuentes.