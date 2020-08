Izquierda Unida: "Estamos ante un gobierno agotado"

“Finaliza un mes de agosto nefasto para la ciudad”. Así de tajante se ha mostrado José Luis Bueno, concejal de Izquierda Unida en el grupo municipal de Adelante, tras la reunión del Consejo Local de la formación en la que se ha realizado una primera valoración del verano en nuestra ciudad “que ha puesto al descubierto las vergüenzas del gobierno de Germán Beardo”.

"Hasta la fecha el gobierno de Beardo ha ido tirando de proyectos iniciados durante el pasado mandato y golpes de comunicación, pero 14 meses después de llegar a la Alcaldía su falta de ideas e incapacidad para gestionar se está convirtiendo en un problema para El Puerto”.

Para Bueno, "el gobierno de Beardo se ha visto superado en prácticamente todas las áreas, centrado únicamente en la política de escaparate y actuando a remolque de los colectivos sociales y la oposición municipal”. Por ejemplo, explica Bueno, “era más que evidente que estábamos sufriendo un problema con la recogida de basura, lo veíamos en nuestros barrios, lo comentaba la ciudadanía en redes sociales, lo denunciaron las asociaciones de vecinos, la plantilla de trabajadores, Adelante y el resto de grupos con representación en el Ayuntamiento... Y entonces fue cuando el gobierno actuó”. Eso sí, “como nos tiene acostumbrados, Millán Alegre se dedicó a echar balones fuera para tratar de cubrir su incapacidad culpando de todo a otros”. Algo llamativo, continúa Bueno porque “Alegre presumía el verano pasado de limpieza en la ciudad y ahora, cuando le toca gestionar a él, echa la culpa al pliego aprobado en el mandato anterior”.

A la situación sanitaria provocada por el Covid-19, los eventos polémicos y el cierre de negocios por el número creciente de casos diarios en nuestra ciudad, "se ha sumado el caos en materia de seguridad ciudadana”, que para IU “ha brillado por su ausencia. La falta de policías está siendo un clamor ciudadano mientras Marina Peris se ha quedado en blanco, lo que ha contribuido a aumentar aún más la sensación de desamparo de muchos vecinos y comerciantes”.

A un par de semanas para terminar el verano se empieza a vislumbrar el final de 2020 "y todavía no tenemos señales serias del presupuesto municipal ni tampoco tenemos esperanzas de que nuestra ciudad cuente con esta herramienta, una de las más importante para la gestión del Ayuntamiento”, comenta Bueno, para quien “Javier Bello se ha demostrado incapaz de llevar adelante una concejalía de tanto peso e importancia para el Ayuntamiento. Es una fuente constante de meteduras de pata y polémicas y ha conseguido enfrentar a infinidad de colectivos sociales y vecinales con el gobierno. No da la talla y no tiene capacidad ni credibilidad para llevar a cabo esta tarea”, afirma el edil.

Por último, desde Iu consideran que “el socio de gobierno sigue en su línea: si esto fuese un partido de fútbol, a Curro Martínez lo habrían echado ya por incomparecencia” y lamenta que “la presencia de Ciudadanos en el gobierno del Partido Popular vaya poco más allá de dos nóminas a final de mes”.

Desde Izquierda Unida ven "un futuro muy negro para el pacto entre PP y Ciudadanos. Decían que eran el gobierno de los preparados pero han resultado ser el gobierno de los agotados y todavía les quedan tres años por delante”, apunta Bueno. “El mandato se les va a hacer muy duro y dudamos de que Beardo mantenga intacto a su equipo”, finaliza.