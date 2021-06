Izquierda Unida denuncia que los autónomos de El Puerto siguen a la espera de las ayudas

Izquierda Unida se ha vuelto a interesar por las ayudas a los autónomos, y ha manifestado a través de Francisco Oreni, miembro de la coordinadora local de la coalición, que estos "llevan esperando más de un año"

"En plena pandemia, el gobierno local anunciaba a bombo y platillo una partida de ayudas directas para los autónomos de nuestra ciudad con el objetivo de paliar los efectos de la crisis económica producida por la crisis sanitaria. Un año después, queda patente que Germán Beardo ha vuelto a mentir a la ciudadanía".

"Hace unos días, registramos otro escrito preguntando en qué situación se encuentran las ayudas económicas prometidas por el gobierno de Germán Beardo a las personas autónomas de la ciudad con el fin de paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica" declara Francisco Oreni, miembro de la coordinadora local de Izquierda Unida en El Puerto, y añade "hace más de un año que se anunció este impulso económico y aún no se tienen noticias".

"La ciudadanía portuense no puede ser la que siga pagando las incapacidades de este gobierno", apunta Oreni. "En el peor momento, cuando los y las portuenses necesitaban el mayor apoyo por parte del Ayuntamiento, Germán Beardo no sólo les ha dejado tirados si no que les ha mentido y creado falsas expectativas".

Ante esta situación, desde IU instan al equipo de gobierno a "ponerse a trabajar de una vez por todas y a materializar las soluciones que prometieron, vendiéndolas a bombo y platillo, y que al final se está demostrando que sólo eran humo”.