Izquierda Unida solicita a Germán Beardo que sancione y cese al jefe de la Policía Local

Tras la nueva polémica en la que se ha visto envuelto el Jefe de la Policía Local de El Puerto por la firma de un manifiesto en contra del gobierno central, desde Izquierda Unida solicitan al alcalde de la ciudad, Germán Beardo, "el cese y la sanción inmediata al considerar que dichos hechos rompen con el principio de neutralidad política bajo el cual debe regirse un mando policial, además de estar causando un descrédito notorio a la institución policial, motivos más que suficientes para abrir un expediente sancionador tal y como indica la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía que sería de aplicación tal como indica la legislación autonómica andaluza de Coordinación de Policías Locales".

Desde IU recuerdan que el actual jefe ya estuvo envuelto, hace escasos meses, en otra polémica similar tras insultar gravemente al presidente del Gobierno, a varios ministros y al epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "ante lo cual el gobierno municipal zanjó el asunto con una simple disculpa".

La formación entiende que "este señor, amparándose en su libertad de expresión, no puede dedicarse a insultar y a participar activamente en política ya que rompe con su deber de neutralidad política e imparcialidad" por lo que consideran que debe ser sancionado y cesado para desempeñar su labor como jefe de la Policía Local. No sabemos cuántas salidas de tono más va a seguir permitiendo Germán Beardo del actual jefe de la Policía, pero tenemos claro que su falta de neutralidad y sus manifestaciones no le hacen ser la persona más indicada para dirigir el cuerpo de la Policía Local y vamos a emprender cuantas acciones sean necesarias hasta que sea apartado de sus funciones", finalizan desde la coalición.