Indignación ecologista por el rechazo del PSOE de El Puerto a ampliar el Parque Natural de la Bahía de Cádiz

Ecologistas en Acción ha mostrado públicamente su indignación por el rechazo del PSOE en el último Pleno municipal al proyecto de ampliación del Parque Natural Bahía de Cádiz, “oposición basada en falsedades, las mismas esgrimidas por el PP”, aseguran desde el colectivo. Los ecologistas han presentado a la Junta de Andalucía un ambicioso y fundamentado proyecto para ampliar el Parque Natural Bahía de Cádiz, extendiéndolo a las valiosas salinas, pinares, zonas húmedas y litorales colindantes. Esta ampliación supondría incorporar al parque natural un total de 14.899,7 hectáreas, un 141,6% más.

El pasado 8 de octubre la asociación remitió al alcalde de El Puerto, Germán Beardo, el proyecto, y una moción de apoyo para presentarla en pleno. “Beardo ni siquiera ha dado traslado al resto de grupos municipales y tampoco ha dado explicación alguna. Sorprendentemente el único grupo político que ha votado contra la moción ha sido el PSOE, cuyo portavoz, David de la Encina, demostró en sus intervenciones ignorar el proyecto presentado”, lamentan desde el colectivo.

David de la Encina aseguró en el Pleno que los ayuntamientos de Chiclana y Puerto Real ya han rechazado esta moción, algo que según los ecologistas “es falso. El Pleno de Puerto Real ha apoyado por unanimidad la integración de la Dehesa de las Yeguas en el parque natural, estando pendiente de pronunciarse sobre las otras zonas propuestas; en Chiclana está pendiente de tratarse en el próximo Pleno. No se entiende su argumento de que lo que necesita el parque natural es definir sus usos, cuando se están definiendo en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) actualmente en tramitación, planes a los que Ecologistas en Acción ha presentado numerosas propuestas y PP y PSOE, ninguna. El portavoz del PSOE también aseguró que la figura de los parques naturales está desfasada, y que existen otras más flexibles y adecuadas, sin mencionar ninguna. Los parques naturales son figura de éxito promovida durante tres décadas por su partido cuando gobernaba en la Junta de Andalucía. Y ya el colmo ha sido el argumento, en el que coincidió con el portavoz del PP Millán Alegre, de que el Pleno municipal no es el foro para pronunciarse sobre una propuesta de ampliación de un parque natural del que forma parte El Puerto de San María, que debe plantearse en la Junta Rectora del parque natural. Lo paradójico es que ni David de la Encina ni Millán Alegre intervinieron en la última Junta Rectora cuando se abordaron los planes del parque natural y se informó de la propuesta de ampliación. La moción no era para aprobar la ampliación, sino para apoyarla”, insisten.

Según el colectivo "el portavoz del PP también se basó en falacias para no apoyar la moción, asegurando que la mayor parte de los terrenos propuestos para ampliar el parque natural son privados. En el proyecto se especifica claramente que la práctica totalidad de los terrenos son públicos. Millán Alegre aseguró que los pinares de Puerto Real son todos privados. Es falso. De los cuatro pinares propuestos para su inclusión en el parque natural, la Dehesa de las Yeguas, la Zarza y Cetina son de la Junta de Andalucía, y solo una finca aledaña a la Dehesa de las Yeguas es privada. Además, ignora que la mayor parte de los terrenos de los parques naturales, como la Sierra de Grazalema y Los Alcornocales, son privados, lo que no impide que tengan normas de protección y pertenezcan a un parque natural".

Ecologistas en Acción recuerda que los terrenos propuestos para ampliar el parque son las Salinas de Santa María, el Coto de la Isleta, Los Toruños y La ZEC Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz.

Al final la propuesta fue desestimada con los votos en contra del PSOE, la abstención del PP, Cs y Vox, y el apoyo de los proponentes, Adelante El Puerto y Unión Portuense.

Ecologistas en Acción va a solicitar reunirse con el alcalde y el grupo municipal del PSOE para exponerles la importancia de este proyecto, que supone un nuevo impulso histórico a la conservación de los espacios naturales de la Bahía de Cádiz, configurando un parque natural que incluya todos los hábitats naturales de interés. Ampliación que redundará en beneficio de toda la ciudadanía y abrirá las posibilidades de recibir fondos europeos, que tendrán en el medio ambiente unas de sus prioridades.