Indignación en el PSOE porque el centro de salud 'Ángel Salvatierra' sigue cerrado

El secretario local del PSOE, David de la Encina, ha calificado de "indignante" la situación en la que se encuentra el centro de salud Ángel Salvatierra, que lleva más de dos años construido y cerrado a pesar de la necesidad que tiene la ciudad de disponer ya del mismo y de las veces que se ha instado a la Junta de Andalucía para que priorice su puesta en marcha.

Como ha señalado De la Encina “es lamentable que el gobierno de Moreno Bonilla vaya dando pasos a empujones y con lentitud, no con la agilidad y celeridad que serían deseables dada la actual situación de pandemia en la que nos encontramos, como también es lamentable la actitud de sumisión del alcalde, Germán Beardo, que no es capaz de reclamar a sus mayores las soluciones que necesita El Puerto”.

Recuerda el secretario local socialista que “el centro de salud se construyó por el empeño que le pusimos desde el gobierno del PSOE tanto en el Ayuntamiento como en la Junta, con innumerables reuniones con el entonces delegado, Manuel Herrera, y el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios. Gracias a ellos se gestionó con agilidad la cesión de los terrenos y se levantó el edificio en tiempo récord. Y ello siempre con la permanente colaboración de los vecinos de El Puerto, encabezados por Milagros Muñoz y por Enrique Valle, grandes luchadores en todo este asunto. Con los cambios de los gobiernos, ya no dio tiempo a rematar pero lo que no es de recibo es la lentitud con la que el gobierno del PP y Cs en la Junta de Andalucía están gestionando este recurso tan necesario”, ha indicado De la Encina, quien explica que “en el mes de marzo de este año anunciaron la licitación del equipamiento, pero seguimos echando en falta la dotación del personal, que es absolutamente fundamental para su puesta en servicio, y de la que no tenemos constancia que se haya hecho nada hasta la fecha”.

Por ello, desde el PSOE reiteran la exigencia, elevada a pleno en diversas ocasiones por esta formación, haciéndose eco de las demandas vecinales "para que el nuevo centro de salud cuente con una plantilla de profesionales propia, no derivada de otros centros y más en concreto, de Pinillo Chico, pues no vamos a consentir que lo desmantelen para abrir el nuevo”, concluyen.