Indignación tras quedar Doña Blanca fuera de las Jornadas Europeas de Arqueología

Las Jornadas Europeas de Arqueología de Cádiz, que se celebrarán entre los días 18 y 20 de este mes de junio, han dejado fuera al enclave arqueológico de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María.

La decepción no ha podido ser mayor para el catedrático Diego Ruiz Mata, alma máter del proyecto para la difusión de la importancia histórica del enclave fenicio y desde las últimas elecciones generales miembro activo del Partido Popular de El Puerto de Santa María.

Las jornadas contemplan visitas a diferentes enclaves de toda la provincia, como el teatro romano de Cádiz, el Centro de Arqueología Subacuática de la capital gaditana, el yacimiento de La Corta, en Jerez, visitas al enclave arqueológico de Carteia, en San Roque, visitas a Baelo Claudia e incluso un taller experimental en Puerto Real, pero ni rastro de Doña Blanca, que alberga los restos de la ciudad más antigua de Occidente.

Lo primero que hizo Ruiz Mata al tener conocimiento de este ninguneo fue llamar al alcalde portuense, Germán Beardo, que no estaba al tanto del asunto, como tampoco lo estaba el presidente del PP local, Javier Bello, con quien también se puso en contacto. Las jornadas han sido organizadas por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental, aunque la programación ha sido elaborada por la delegación territorial de Cádiz, también en manos del Partido Popular.

Diego Ruiz Mata no ocultaba su frustración en conversación telefónica con este periódico, porque como recordó "yo he dado la cara y mi apoyo hasta ahora no se ha visto correspondido. A mi me mueve el patrimonio", insiste, y anuncia que va a pedir una reunión con el nuevo presidente provincial del PP, Bruno García.

Para Ruiz Mata los dirigentes provinciales aún no han calibrado en justa medida la importancia de un enclave único como Doña Blanca. De hecho, en relación a otros vestigios arqueológicos, considera que el propio teatro romano de Cádiz es "un teatrillo como otros tantos que existen, son cuatro gradas, aunque está claro que hay potenciarlo pero no se puede ser cateto, una cosa es de gaditano y otra gadita, que es lo peor que se puede ser en este mundo", dice enfadado, para insistir en que Doña Blanca supone "el origen de la civilización occidental. Hay tesis doctorales que se han hecho sobre ella en la Universidad de Harvard y es algo que se estudia en Japón, es algo único".

En cuanto a la decepción que sufre a nivel político, recuerda que ya sufrió lo mismo cuando militó en el PSOE, en los años 90, durante catorce años. "También entonces hubo muchas promesas", recuerda, y añade que "en estos tiempos a un político listo no le hace falta cortar cintas, solo generar muchas noticias. Hay una decadencia bestial en el ámbito político". Además lamenta que las diferentes administraciones no terminen de entender que el patrimonio es economía. "Solo en China y Rusia hay 2.000 millones de personas de clase media que están deseando viajar y buscan lugares únicos. Si los políticos no tienen visión, que se dediquen a otra cosa. Lo que no se da a conocer es como si no existiera", insiste.

En cuanto a su futuro en política, Ruiz Mata afirma que de momento seguirá un tiempo en activo pero anuncia que si no ve pronto algunos resultados "no tengo nada que hacer aquí".