El Bachillerato de Artes del IES Pintor Juan Lara despliega su talento en El Puerto

En la tarde de este jueves fue inaugurada en El Puerto de Santa María la exposición del Bachillerato de Artes del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Pintor Juan Lara, en el centro cultural Alfonso X El Sabio. En la muestra, que cumple su edición número 18, se podrán contemplar numerosas obras, que según ha destacado la concejala de Cultura Lola Campos, "que son fruto del esfuerzo y el talento artístico de los alumnos que cursan esta especialidad única en la localidad”. La responsable municipal de Cultura, que también dirige el área de Educación, ha subrayado que el citado Bachillerato de Artes es una referencia "no sólo porque supone una oferta única en El Puerto, sino también por la calidad de las obras de sus alumnos".

Los profesores del departamento de Dibujo del IES son los responsables de la organización de esta muestra, que cumple este año la mayoría de edad y que se podrá disfrutar a lo largo de esta semana en horario de mañana y tarde. La exposición acoge la obra que los 64 alumnos de la especialidad han ido desarrollando a lo largo del curso. Pinturas elaboradas con diferentes técnicas, óleos, acuarelas y dibujos acompañan a las propuestas audiovisuales en un mundo en el que estos formatos tienen cada vez más protagonismo.

"No es una exposición escolar", ha subrayado la directora del IES, Esperanza Mateos, "sino que es una exposición de arte de nivel". Algo que también ha constatado la concejala de Cultura en su visita de ayer, trasladando su enhorabuena al centro. "He disfrutado muchísimo visitando la exposición y conociendo la obra de las jóvenes promesas del mundo artístico de nuestra ciudad, por lo que recomiendo a todos los portuenses que no pierdan la oportunidad de conocer el talento de estos alumnos", ha reseñado Lola Campos.

El alumnado de arte ha querido hacer un guiño a la situación de pandemia, mediante un mural fotográfico en el que muestran sus rostros cubiertos con las mascarillas que ellos mismos han diseñado. Con él quieren enseñar cómo han vivido la situación de pandemia, que ha afectado de lleno a los estudiantes, aunque “a su vez les ha permitido explorar otras vías de comunicación alternativas”, tal y como ha señalado la directora del centro.

El año pasado no se pudo realizar la exposición debido a la situación de confinamiento, por lo que las ganas de exponer eran dobles. Y aunque no se haya podido celebrar el acto de inauguración que tradicionalmente se hacía con más invitados de los permitidos actualmente por las limitaciones de aforo, nada ha impedido que los jóvenes artistas sientan una punzada de emoción al ver sus obras expuestas por primera vez en las paredes del centro Alfonso X El Sabio.

Las obras estarán expuestas al público hasta el próximo 22 de mayo en el Centro Alfonso X El Sabio en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.