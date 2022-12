Importante victoria del CTM Portuense A frente al Guadalsen Lebrija

El palista portuense Alejandro López demostró su buen momento de forma ganando sus dos partidos con autoridad frente a los extraordinarios jugadores de la cantera de Lebrija. Su gran actuación fue secundada por Ceferino Gómez que después de un inicio con ciertas dudas demostró su nivel consiguiendo ganar también sus dos puntos. El otro punto local para el definitivo 5-1 lo consiguió Juan Merello. Esta victoria coloca al equipo portuense en una posición privilegiada en la clasificación con aspiraciones a todo y con la primera vuelta prácticamente finalizada.

El resto de la jornada se cerró para el club portuense con una contundente derrota del equipo de Primera frente al Mercantil de Sevilla, una apretada derrota en Tercera del Portuense B frente a Ubrique y un duelo local en Superdivisión Andaluza entre el Portuense C y el Portuense D pleno de emoción donde al final no saltó la sorpresa y se cumplió el pronóstico a favor del C.

La liga se reanudará después de las fiestas y el club se centra ahora en la participación en el Campeonato de Andalucía que se celebra en Alcalá la Real del 26 al 30 de diciembre próximo y en la segunda fase del Pre-Estatal a disputar en Linares los próximos 7 y 8 de enero en el que el Club ha clasificado a ocho jugadores.