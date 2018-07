Impiden una tala de arbolado en la avenida del Descubrimiento

A primera hora de la mañana de ayer varios miembros de Ecologistas en Acción se personaron en la avenida del Descubrimiento, tras tener conocimiento de la tala de un plátano de paseo. Al solicitar información a los trabajadores de la empresa, se les indicó que habían sido contratados por el Área de Mantenimiento Urbano, y que tenían órdenes de talar cinco árboles en esa avenida. Para impedirlo, los ecologistas se pusieron debajo del árbol, lo que motivó la paralización de los trabajos.

Tras llamar por teléfono al concejal de Medio Ambiente, José Luis Bueno, para solicitar información y pedirle que no se efectuara la tala, este les respondió que él no tenía conocimiento por no haber firmado autorización alguna.

Ante esta situación, la contrata paralizó los trabajos y quedaron a la espera de que se personara algún responsable municipal. Ante la sorpresa de los ecologistas, no sólo no apareció responsable alguno, sino que se personó la Policía Local, que se fue sin actuar, y sin que se supiera quién solicitó su presencia. Al final los trabajadores y la maquinaria abandonaron el lugar sin que se talara un solo árbol.

Ecologistas en Acción ha mostrado públicamente su indignación "porque se haya pretendido talar, sin justificación alguna, unos grandes árboles que son propiedad de todos. En esta avenida hay 45 ejemplares de plátanos de paseo, plantados hace unos 30 años, que se han venido desarrollando con normalidad sin que se haya detectado enfermedad alguna. El único problema existente, la afección sobre el acerado, se debe a un mal diseño de los alcorques y al nulo mantenimiento", señalan.

Esta tala, abundan, "incumple la propia normativa del Ayuntamiento y el pliego de condiciones técnicas de gestión integral del paisaje urbano, parques y jardines, arbolado viario y espacios públicos". Además, se incumple también la ordenanza sobre protección de zonas verdes y de interés forestal.

Tras el incidente, Ecologistas en Acción ha formalizado una denuncia dirigida al alcalde en la que solicita se les informe de quién y por qué se ha ordenado la tala de estos árboles.