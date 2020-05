Igualdad se sigue trabajando para proteger a las mujeres víctimas de maltrato y menores a su cargo.

La concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Carmen Lara, recuerda que el equipo técnico del CIM (Centro Municipal de Información a la Mujer) continúa trabajando durante el Estado de Alarma, prestando atención a todas las mujeres que lo necesiten. Lara destaca que, aunque esta atención no puede ser presencial debido a la situación actual, se sigue informando y orientando, así como brindando asesoramiento jurídico y tratamiento psicológico a través del teléfono 956861383 y el correo electrónico igualdad@elpuertodesantamaria.es

Lara señala que este recurso municipal si siempre es importante, ahora sin duda lo es todavía más, ya que “en la situación actual de crisis sanitaria y confinamiento obligatorio por Estado de Alarma, las víctimas de violencia de género conviven con sus maltratadores las 24 horas del día”.

Por ello, ahora más que nunca, insiste Lara “es imprescindible que haya protección para que las mujeres que se encuentren en riesgo por violencia de género y teman por su vida puedan tener a su alcance herramientas para poder salvar sus vidas”.

La edil de Igualdad es consciente de que la atención por email y por teléfono no es el mejor medio, pero en la complicada situación que vivimos en la actualidad ayuda a superar los límites que supone el no poder desplazarse o el no poder prestar un control presencial.

Lara detalla que, aunque durante el confinamiento se ha observado un descenso en el número de mujeres que solicitan cita en el CIM, y también en el número de denuncias, las estadísticas demuestran que las llamadas al 016 durante abril han ascendiendo un 60% con respecto al mismo mes del pasado año.

El 016 es un teléfono gratuito de atención a las víctimas

La edil destaca que “estamos seguros de que este descenso en El Puerto no significa que se estén dando menos casos de mujeres que sufren violencia, sino todo lo contrario. Es fruto de que no puede salir, está aislada y carece del apoyo social de familiares y amistades. Por eso es tan importante recordar que hay un teléfono gratuito, que no deja rastro, que es el 016, para la atención a las víctimas de violencia de género.

Desde el Ayuntamiento de El Puerto hacen también un llamamiento a la responsabilidad social "para que denunciemos cuando hay sospechas de que se está produciendo una situación de maltrato. Uno de los factores que puede haber reducido el número de casos registrados es que el objetivo de la violencia es el control y el dominio por parte del maltratador, una situación que facilita el confinamiento".

Carmen Lara insiste en que la violencia de género es un problema social, por lo que "rogamos que cualquier persona que sospeche de la comisión de un delito tiene la obligación de recurrir a las fuerzas de seguridad para que actúen ante una situación de riesgo. No podemos olvidarnos además de los menores que conviven en el hogar del maltrato, que pueden ser víctimas directas o testigos de esa violencia y también debemos protegerlos".

Por último, Lara recuerda que, además de los recursos municipales del CIM que están activos, en el Estado de Alarma continúan funcionando todos los recursos de atención a las mujeres, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del 016 o del 900 200 999 del Instituto Andaluz de la Mujer.

También desde el principio del confinamiento se han activado a nivel nacional dos líneas de whatsapp para la atención psicológica de las mujeres (682 916 136 y 682 508 507).

Igualmente, las víctimas pueden utilizar la aplicación móvil ALERTCOPS ante una situación de peligro, pudiendo de esta manera enviar una señal de alerta a la policía con su localización.

Los Centros de Emergencia y Acogida, como servicios esenciales, siguen dando alojamiento y protección a las mujeres e hijos que se han visto obligados a abandonar el domicilio, garantizando también la recuperación integral de la víctima.

Carmen Lara quiere hacer hincapié en que es importante que todos conozcamos que el objetivo de todos estos recursos que se ponen a disposición de las mujeres es velar por su protección; a través de todos estos canales a los que puede recurrir encontrarán ayuda, información de sus derechos, apoyo psicológico, en definitiva, que sientan que no están solas y que hay profesionales trabajando para que puedan romper con la relación de violencia y garantizar así su integridad física y psicológica, iniciando una nueva vida lejos del agresor.