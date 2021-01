Coronavirus El Puerto: IU defiende la vacunación de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio

La coordinadora local de Izquierda Unida mantuvo ayer una reunión telemática con las representantes sindicales del colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio en El Puerto.

Para Aldara Rincón Heredia, miembro de la coordinadora local, "este encuentro ha sido muy productivo y hemos trazado líneas de actuación para seguir trabajando de forma conjunta en las reivindicaciones de un colectivo que siendo esencial se encuentra en absoluto abandono por parte de la Junta y del gobierno local". Un trato, según apunta, “incomprensible en plena crisis sanitaria”.

Según han trasladado las representantes sindicales a IU, las trabajadoras de ayuda a domicilio han quedado fuera del calendario de vacunaciones que dio a conocer la Junta de Andalucía el pasado 12 de enero. “No se entiende que siendo este un sector tan elemental y básico, tan precarizado a la vez y estando en primera línea, con contacto directos con personas de riesgo, no haya sido incluido en el Plan Estratégico de la Vacunación Antigripal/Covid-19 en Andalucía”.

"Desde la representación de las trabajadoras nos trasladaron que esta situación ya se puso en conocimiento de la concejala de Bienestar Social, Carmen Lara, la cual se excusó alegando que desconocía el tema y que ya vería qué podía hacer”, subraya Aldara Rincón. Sin embargo, continúa, “más de una semana después, aún no han recibido ningún tipo de respuesta". Aldara Rincón hace hincapié en que "este sector de trabajadoras es uno de los sectores primordiales en la lucha contra el coronavirus y por ello no tiene ni pies ni cabeza que no se las contemple como parte del grupo 2 de vacunación planteado por la Junta de Andalucía, ya que se trata de personas que trabajan en primera línea en esta crisis sanitaria".

Ante esta situación, que tachan de "inexplicable", y ante la "dejadez del gobierno local", desde Izquierda Unida los concejales Matilde Roselló y José Luis Bueno "instaremos a la Junta de Andalucía y a la Diputación, a través de nuestras compañeras y compañeros de IU en ambas instituciones, a que exijan contemplar de forma inmediata a estas trabajadoras como colectivo que trabaja en primera línea contra el coronavirus y arrancar así un compromiso real por parte de las instituciones para salvar esta situación".

Por otro lado, y para finalizar, ambos ediles afirman que "exigiremos al gobierno bipartito local que se dirijan a sus respectivos partidos que gobiernan en la Junta de Andalucía, porque ya es hora de que se arremanguen para defender los intereses de este colectivo tan esencial en la lucha contra el virus desde el ámbito de los cuidados”.