IU pregunta por la contratación de una empresa externa para sacar adelante el contrato de limpieza

Durante el pasado pleno ordinario de octubre el concejal delegado de Medio Ambiente, Millán Alegre, afirmó que desde el Ayuntamiento se contrataría un servicio externo de asistencia técnica para la redacción del nuevo pliego de condiciones del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, un servicio público cuyo contrato caduca el próximo 30 de noviembre.

Desde Izquierda Unida han solicitado la información pertinente sobre ese contrato de asesoramiento externo, tal y como explica José Luis Bueno, coordinador local de IU y concejal de Adelante El Puerto en el Ayuntamiento.

Para Bueno “el hecho de que se quiera contratar a una empresa externa para llevar a cabo un trabajo que debería hacerse desde la propia concejalía es una prueba más que evidencia la situación insostenible y la parálisis que está sufriendo el área de Medio Ambiente bajo el gobierno de Germán Beardo. Una vez más, si esta contratación llega a realizarse, estaríamos ante otro ejemplo de la nula capacidad de gestión de este equipo de gobierno, que llegó prometiendo un revulsivo tanto para la ciudad como dentro del Ayuntamiento y está siendo todo lo contrario”.

El coordinador de IU no se explica “por qué quieren sacar el contrato de asesoramiento externo ahora, cuando quedan pocas semanas para que venza el contrato de limpieza prorrogado en 2020. Si la voluntad del gobierno de los preparados era la de buscar una empresa privada que les haga el trabajo ¿por qué no se han movido antes? Ni siquiera son capaces de prever el alcance de sus propias incapacidades”, afirma.

En palabras de Bueno “tras 29 meses de gobierno las promesas de Beardo en campaña electoral se caen como un castillo de naipes y lo que está pasando en la Concejalía de Medio Ambiente es el mejor de los ejemplos. Insistimos en que Beardo debe dejar de pensar que ser alcalde es ir a los sitios a hacerse fotos, debe afrontar los problemas que está causando la improvisación, la falta de gestión y el caos administrativo generado por su gobierno, incapaz ya no de solucionar nada, sino ni tan siquiera de poner parches”.

Para finalizar desde Izquierda Unida ponen el foco en la necesidad urgente de que “el gobierno de Beardo sea humilde y valiente, que reconozcan los errores y se pongan a trabajar de una vez, escuchando al resto de grupos de la oposición. El Puerto no se merece este trato por parte del Ayuntamiento y si el actual equipo de gobierno no está a la altura de la circunstancias, debería ser consecuente y echarse a un lado y no gobernar poniendo parches y a golpe de fotos".