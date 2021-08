IU rechaza que se dedique un parque portuense a José María Pemán

El pasado 26 de agosto la Junta de Gobierno Local presidida por el alcalde portuense, Germán Beardo, acordó dedicar un parque de El Puerto a José María Pemán. Una semana antes el alcalde daba ya por hecha esta decisión en el transcurso del Aula de Cultura Vistahermosa. “Desde Izquierda Unida rechazamos el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno”, dice la edil de Izquierda Unida Matilde Roselló, y añade que “es inconcebible que en pleno siglo XXI, con una Ley de Memoria Histórica aprobada tanto a nivel estatal como autonómico se lleven a cabo este tipo de actuaciones".

Como recuerdan desde IU "la figura de José María Pemán está catalogada como uno de los grandes ideólogos y propagandistas de la dictadura de Primo de Rivera y del franquismo. En 1927 fue nombrado jefe local de la Unión Patriótica de Cádiz, convirtiéndose así en uno de los principales hombres de Rivera en la provincia. Durante el franquismo, se hizo cargo durante un tiempo de la Oficina de Prensa y propaganda. Por otro lado, también participó en las trincheras de los sublevados alentando a las tropas en pleno frente de guerra y formó parte de la primera Junta Técnica (Gobierno provisional de los sublevados en 1937), ostentando las responsabilidades en materia de educación y cultura. En esa etapa, se llevaron a cabo las más cruentas depuraciones de maestros y profesores. Además, en locuciones radiofónicas en la emisora de Jerez y mediante textos como el poema del Ángel y la Bestia justificaba el golpe de Estado y alentaba a la matanza contra todos aquellos que el franquismo consideraba enemigos de España".

Según Matilde Roselló "estos son algunos de los miles de ejemplos que pueden ponerse para ligar a José María Pemán con las dictaduras que asolaron nuestro país, por lo que desde la formación de izquierdas no entienden cómo un alcalde que debe preservar la democracia y hacer cumplir las leyes que hagan avanzar en valores democráticos y de libertad a la sociedad pueda apoyar dicha iniciativa. Con este hecho queda más que probado que a Beardo sólo le interesa seguir subiendo en el escalafón político, no le importa ni la obra literaria de Pemán, ni preservar los valores democráticos de la sociedad portuense. Lo que ha hecho nuestro alcalde no es más que seguir torpedeando la propia Ley de Memoria Histórica, como está haciendo el Partido Popular de la mano de Vox y Ciudadanos en la Junta de Andalucía para ganar puntos ante sus jefes e ir buscándose un nuevo sillón que ocupar cuando deje la Alcaldía”.

Ante lo que consideran "esta nueva falta de respeto a las leyes y al movimiento memorialista", desde Izquierda Unida van a estudiar posibles acciones legales ante el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.