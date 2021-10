IU denuncia que el PP se gasta 1.400 euros de El Puerto Global en un móvil

Izquierda Unida ha registrado este viernes un escrito a través de su consejero en la empresa pública El Puerto Global, Antonio Fernández, en el que solicitan información sobre la compra de un teléfono móvil, valorado en 1.388'97 euros.

“Tal y como se ha publicado en el Portal de Transparencia, El Puerto Global ha adquirido un terminal móvil valorado en casi 1.400 euros, compra que desde Izquierda Unida, además de entenderla como innecesaria, no nos explicamos quién y como puede pensar que este gasto es justificable cuando la empresa arrastra deudas que no paran de subir”, declara José Luis Bueno, coordinador local de Izquierda Unida, y añade “ante esto hemos solicitado toda la documentación por escrito. No puede ser que este gobierno despilfarre el dinero de los portuenses cuando el contrato que existe en vigor para la prestación del servicio de telefonía tiene incluída la reposición de terminales”.

En palabras de Bueno, “desde nuestra formación entendemos un despropósito que una empresa pública, en la que en los últimos meses ha habido atrasos en los pagos de las nóminas de la plantilla y que tiene a proveedores que llevan casi un año sin cobrar se haga este gasto” y continúa añadiendo que “mucho nos tememos que esto sólo servirá para calmar las ansias de estrenar móvil de alguien del equipo de gobierno además de, cómo no, para seguir haciendo fotos al alcalde”.

Desde Izquierda Unida se muestran “muy preocupados por la situación de esta empresa pública, que marchaba perfectamente hasta la llegada del Partido Popular a la Alcaldía y la vuelta del actual gerente, Rafael Serrano, y ahora se encuentra inmersa en continuos escándalos, como la contratación de detectives privados, y con un riesgo serio de viabilidad por culpa de los problemas económicos generados durante este mandato".