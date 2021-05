Críticas al destino que dará el gobierno de El Puerto a los 260.000 euros para paliar los efectos de la pandemia

Izquierda Unida ha señalado que en el día de ayer, a través de los medios de comunicación, "saltó la noticia de que desde la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto ha recibido 260.000 euros para paliar los efectos de la crisis sanitaria y económicas que estamos atravesando". Para José Luis Bueno, coordinador local de Izquierda Unida y concejal en el Ayuntamiento de El Puerto, “hay que aplaudir la llegada de esta cantidad de dinero pero una vez más, las prioridades del Equipo de Gobierno están totalmente alejadas de la realidad que vive la ciudad”.

Según señala el concejal, "es inadmisible que mientras comercios, locales y pequeñas empresas de nuestra ciudad están teniendo que echar el cierre debido a la crisis económica que estamos atravesando, el alcalde Germán Beardo y su equipo no destinen este dinero a paliar la situación de tantas familias portuenses, sino que lo vayan a invertir en grandes eventos efímeros que se celebrarán en la ciudad durante el verano promovidos por empresas privadas, como son el Cabarest Festival y el World Padel Tour”, apunta el el edil de la oposición.

“Tras consultar las bases de la subvención y haber comprobado donde van a destinar los municipios vecinos estos recursos, queda totalmente claro, por un lado, que la prioridad de Germán Beardo es su carrera política, y por otro lado, que vuelve a ningunear a su socio de gobierno, ya que al solicitar la subvención en octubre se recogía un Plan de Desarrollo Turístico para la ciudad, pero en abril decide modificarlo y quitarle a Curro Martínez los 80.000 euros que iban a ir destinados a dicho plan, para invertirlos en uno de los eventos privados” señala el edil.

“Las prioridades de Germán Beardo y Curro Martínez no dejan de ser crear una imagen falsa de El Puerto de cara a la galería, sin poner el foco en lo realmente importante” y añade “mientras vemos cómo cierran servicios públicos, los negocios echan el cierre, las ayudas de Bienestar Social acumulan meses de retraso, los colectivos convocan manifestaciones porque este Gobierno no gestiona, la seguridad en las calles de la ciudad brilla por su ausencia… y podríamos seguir en un suma y sigue constante, Germán Beardo no hace más que mirar para otro lado y seguir viviendo en su realidad de burbuja de cristal” declara el edil.

Desde Izquierda Unida instan al alcalde y a su socio de gobierno "a recapacitar y que pongan por encima de sus intereses el bienestar del conjunto de la ciudadanía portuense” y añade “desde nuestra formación proponemos usar esos 260.000 euros para la creación de puestos de trabajo, invertirlo en paliar los retrasos en las ayudas de Bienestar Social, solucionar los problemas de las asociaciones y colectivos de la ciudad y crear un plan de rescate municipal para las pequeñas y medianas empresas afincadas en nuestra ciudad que tan mal lo están pasando” explica Bueno.

“Sería signo de que Beardo y su equipo son conscientes de los problemas de la ciudad y que están trabajando por dar esas soluciones que tanto vendieron en campaña, pero una vez más, nos demuestra que nada más lejos de la realidad, que sólo les importa el marketing y crear una imagen falsa de El Puerto” finaliza Bueno.