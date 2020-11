IU critica que no se cuente con el Consejo de Igualdad para programar el 25N

La concejala Matilde Roselló del Castillo, miembro del Consejo Municipal de Igualdad, ha salido al paso tras el correo recibido este viernes por parte de la concejala de Igualdad, María del Carmen Lara, informando de las actuaciones previstas de cara al próximo 25N, Día Internacional por la Eliminación de las violencias machistas. Actividades que llegan, según la concejala de IU “sin el consenso ni la participación del Consejo de Igualdad, el órgano de participación que Carmen Lara se niega a convocar y el que debiera preparar y trabajar de forma conjunta efemérides tan importantes para la lucha feminista como ésta”.

Matilde Roselló del Castillo explica que “desde IU no damos crédito ante la forma de hacer las cosas del PP y Mari Carmen Lara, porque estamos sin duda ante un ninguneo descarado del PP al Consejo de Igualdad”. Al respecto, la edil de IU lamenta que “el gobierno no solo no convoca este espacio de participación municipal, sino que además planifica actividades al margen del mismo sin contar con las personas que formamos parte del Consejo y que en reiteradas ocasiones le hemos pedido convocar este espacio”. Sin ir más lejos el pasado pleno Matilde Roselló volvía a preguntar por la convocatoria del Consejo de Igualdad, “hemos pedido que se celebren estos espacios por activa y por pasiva”.

La concejala de IU continúa exponiendo su critica aludiendo que “para lavar un poco la imagen” en el correo remitido al Consejo de Igualdad la concejala ofrece que una persona en representación el Consejo lea el manifiesto para el 25N. Pero, “¿qué manifiesto, señora Lara? ¿Qué 25N, señora Lara? ", cuestiona la concejala de IU, lamentando que “la actividad anunciada contraprograma otros actos previstos para esa misma hora como la manifestación anunciada por el movimiento feminista”.

Desde Izquierda Unida lamentan que en el año donde 39 mujeres perdieron la vida y otras tantas soportaron una pandemia con sus maltratadores, “este Ayuntamiento no convocó nunca el Consejo de Igualdad, como única respuesta rápida y colectiva de cara a consensuar y trabajar de forma conjunta por la concienciación y la educación desde la competencia que tenemos los ayuntamientos como entidades más cercanas”. Y en este sentido la concejala de IU vuelve a recordar que también en el pasado pleno “pedimos que se pusieran en marcha actividades de información y concienciación acordes con los tiempos de pandemia”.

“Nada que se le parezca”, lamenta la edil, quien concluye recordándole al PP que “el movimiento feminista representa a la colectividad, cosa que esta concejala y su equipo de gobierno intentan saltarse por todos los medios. No creen en la participación, no creen en la igualdad y no creen tampoco en que otra forma de gestionar es posible”.