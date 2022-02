IU acusa a Bello de querer enfrentar a los trabajadores municipales "para ocultar su incompetencia"

Izquierda Unida, a través de su coordinador local, José Luis Bueno, ha denunciado "otro despropósito más en la empresa municipal El Puerto Global. Con la plantilla aún sin cobrar la nómina de enero, el presidente del Consejo de Administración, Javier Bello, ha vuelto a escurrir el bulto en un correo electrónico remitido a la plantilla el pasado viernes en el que no solo no asume su responsabilidad como máximo representante político de la empresa, sino que culpa de la actual situación a los funcionarios del servicio de Contabilidad del Ayuntamiento y les acusa de no seguir el procedimiento administrativo correcto”.

Para Bueno "estamos ante el tercer escándalo que golpea en menos de una semana a la gestión del Partido Popular al frente de esta empresa municipal, y que se suma a la reciente salida por impago de la empresa que ofrecía el servicio de limpieza y al varapalo que se han llevado en el juzgado al desestimar el juez la denuncia que el gerente y el consejero del PP habían puesto contra el director del Departamento de Informática, Manuel Gómez Navarro".

El coordinador de IU considera que "esta nueva salida de tono de Bello es muy grave, porque busca quitarse la responsabilidad por lo que está pasando la empresa enfrentando a trabajadores municipales”. Según el edil “el gobierno de los preparados se está acostumbrando a culpar a los demás de su incapacidad para gestionar la ciudad: primero fueron colectivos a los que acusaron de estar comprados por una subvención, luego periodistas señalados públicamente por ejercer su trabajo y ahora nuevamente los funcionarios municipales, lo que es una prueba más de que estamos ante un gobierno agotado, donde cada uno va a lo suyo y que dispara a lo primero que se mueve para tratar de mantenerse a flote hasta las elecciones municipales. Y mientras tanto la plantilla sigue sin cobrar”.

Ante esto, el pleno de este miércoles debatirá una moción de urgencia para instar al gobierno local a pagar las nóminas de la plantilla de forma inmediata y que se busquen los mecanismos necesarios para evitar más retrasos en los pagos.